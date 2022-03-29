Женский труд в морских отраслях промышленности

Аркашон: женщины предлагают инновационные решения

Аквитания, приморский регион на юго-западе Франции, славится своими песчаными дюнами, бордоскими винами, а также блюдами из рыбы и морепродуктов.

В семейном магазине в г. Аркашоне торгуют свежей и приготовленной рыбой, моллюсками и ракообразными. При покупке рыбы многие покупатели просят снять с нее кожу. «Мы снимаем кожу с рыбы, потому что, как правило, люди ее не едят, —объясняет продавщица Майдер Тоден. — Особенно если они хотят приготовить филе. Поэтому в конечном итоге она отправляется в мусорное ведро».

Но что̀ для одного мусор, для другого клад. Несколько лет назад местная предпринимательница Мариэль Филип изобрела способ выделывать из рыбьих шкурок дубленую кожу, используя старинные методы народов Севера, о которых она узнала от своей матери:

«У Аквитании есть большое морское побережье, в том числе Аркашонская лагуна. Здесь потребляют много рыбы. Кроме того, рыбу здесь разводят, особенно форель. Так почему бы не извлечь пользу из отбросов этого производства и не начать выделывать кожу?»

Мариэль организовала небольшое производство, получая сырьё из рыбных магазинов и оптовых торговцев:

«Процесс обработки довольно долгий. На превращение сырой кожи в цветную и отделанную уходит где-то две недели. Процесс состоит из нескольких этапов вымачивания: сначала для дубления, а затем для окраски. На следующем этапе кожа проходит через механическую обработку, разглаживание и растяжение, чтобы сделать кожу мягче и тоньше. При обработке кож вместо химических мы используем растительные вещества. Поэтому мы не наносим никакого вреда. Эта кожа напоминает обычную. Единственная разница, что на поверхности есть узор в виде чешуек. Также как у страусовой кожи есть свой узор, у крокодиловой кожи есть чешуйчатый узор, у змеиной тоже. Поэтому наша кожа тоже такого, так сказать, экзотического типа».

Этот инновационный способ утилизации отходов получил финансирование от Европейского фонда рыболовства и рыбоводства. Сейчас Мариэль продает свою продукцию через интернет и поставляет ее местным производителям изделий из кожи. Дубленая рыбья кожа может украсить любую модную одежду, аксессуары и обувь, считает специалист по кожевенно-обувным изделиям Карин Кутьер:

«Эта кожа годится для детской и женской обуви. И для самого разного рода изделий от портмоне до чемоданов, от сумок до кошельков, от браслетов до чехлов для ключей. Можно долго перечислять. По-моему, рыбья кожа дает ощущение чего-то ценного и оригинального, и в то то же время, уважительного к природе. Я горжусь тем, что работаю с таким материалом, очень горжусь».

Обработка рыбьей кожи 1 2 'La Poissonnerie de l’Aiguillon' — популярный рыбный магазин в г. Аркашоне во Франции. Кожу, снятую с продаваемой рыбы, магазин отдает предпринимательнице Мариэль Филип. Euronews 1 2 Мариэль Филип сама занимается обработкой этой кожи. Euronews 1 2 На обработку кожи уходит две недели. Мариэль Филип использует дубильные и красящие вещества растительного происхождения. Euronews 1 2 Выделанная рыбья кожа напоминает по текстуре крокодилью или змеиную. Euronews 1 2 Рыбью кожу, как правило выбрасывают в мусор, но ею можно украсить одежду, аксессуары и обувь. Euronews 1 2 Рыбью кожу вымачивают в дубильных и красящих веществах и подвергают механической обработке. Euronews 1 2 Рыбью кожу можно красить и покрывать лаком. Euronews 1 2 "В рыбном хозяйстве всё еще доминируют мужчины. Менталитет меняется медленно", — считает Мариэль Филип. Euronews 1 2 Мариэль Филип сотрудничает с Карин Кутьер, которая производит изделия из кожи. Euronews 1 2 Несмотря на небольшой размер куски рыбьей кожи могут украсить самые разные модные предметы. Euronews 1 2 В том числе — браслеты, портмоне, обувь и сумки. Euronews

Женский персонал рыбоводческого хозяйства в Греции

Рыболовная промышленность не знает много случаев карьерного успеха женщин. В Европе только 4% рабочей силы на рыболовных судах — женщины.

Но совсем другая ситуация сложилась в этом рыбоводческом хозяйстве на греческом острове Кефалония. С конца 1990-х гг. его возглавила Лара Барази. С тех пор его производство увеличилось в 30 раз, не нанося при этом вред окружающей среде. Здесь разводят морских окуней и карасей, которые пользуются спросом у потребителей всего мира.

В руководстве нашей компании находятся в основном женщины. Талантливые женщины работают в исследовательском отделе, отделе продаж, в отделе контроля качества и в отделе кадров. По сути, у нас везде женщины за исключением двух отделов.

Мужчины здесь заняты в основном физическим трудом, — например, кормлением рыбы или нырянием, чтобы проверить состояние сетей. А женщины находятся на административной работе. Компания поддерживает такое распределение задач, позволяющее сбалансировать труд с выполнением домашних обязанностей.

«У нас очень гибкий подход в том, что касается отпуска по уходу за ребенком и удаленной работы,— рассказывает Лара Барази. — Если кто-то попросит меня уйти с работы пораньше, чтобы забрать ребенка с тем, чтобы задержаться в другой день или отработать на выходных, я совершенно не возражаю».

Работать в море тяжело, особенно зимой. Но это не останавливает Катерину Кацику. Она работает с рыбными клетками уже 30 лет. Сейчас она отвечает за предотвращение болезней у рыб. Каждый год ее команда, состоящая в основном из молодых женщин, вакцинирует миллионы мальков, чтобы защитить их от инфекции

«Зимой бывает очень холодно и неспокойно в море, — говорит Катерина. — Но, по-моему, женщинам, избравшим такую работу, она нравится. Приятно работать на природе, если вы любите море. По-моему, у них нет с этим проблем, они любят это».

Постоянные научные исследования — важная составляющая работы рыбоводческой фермы. Производство здесь зависит от питомника, который работает и как лаборатория, и как ферма.

Местным питомником заведует Эви Абациду. Со своими коллегами он наблюдает за отбором и ростом рыбы: от икринок и мальков до молодых особей. Рыба остается в питомнике до тех пор, пока она не станет достаточно крупной для морских клеток.

«Мы отбираем лучших особей, самых быстро растущих и более здоровых, — объясняет Эви. — Они становятся родителями для нового поколения. Работа питомника основана на научных методах. Работать нам нужно очень аккуратно. У женщин это хорошо получается».

Рыбоводческая отрасль Греции делает ставку на разнообразие

Увеличение доли женского труда на всех уровнях рыболовного хозяйства — это цель, которую ставит перед собой отрасль. Греческая организация рыбоводческих хозяйств (HAPO), охватывающая 80% хозяйств отрасли, реализует с этой целью специальные проекты. Они направлены на то, чтобы разрушить стереотипы и познакомить девушек с карьерными возможностями в рыбоводческой отрасли. Подробнее о них нам рассказала директор по связям с общественностью HAPO Исмини Богдану:

«Мы стараемся ввести в школьную программу знания о рыбоводстве. Мы проводим семинары, публикуем статьи о месте женщин в рыбоводстве и предлагаем им различные карьерные направления, которые они могли бы выбрать. Речь не только о фасовке и работе в море целый день. Женщины могут также стать инженерами, научными сотрудниками, специалистами по продовольствию. Они могут даже стать капитанами, если захотят».

На достижение равенства полов уйдет время и немало усилий. Но постепенно представление о том, что рыболовство — это мужское занятие, останется в прошлом.