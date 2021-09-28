Виргиниюс Синкевичус: «Восстановление экосистемы Балтики выгодно рыбакам»

Несмотря на восстановление экономики во многих странах Евросоюза, надежды рыболовецкой отрасли прибалтийских стран на более продуктивный 2022 г. натолкнулись на устойчивое снижение запасов промысловых видов рыбы в Балтийском море.

Хотя ситуация начинает улучшаться для некоторых видов рыбы, Европейская комиссия продлила по совету ученых ограничения на объёмы вылова атлантической трески в том числе её балтийской разновидности.

Эти ограничения были усилены после того, как в 2019 г. ученые пришли к выводу, что запасов рыбы в Балтийском море заметно меньше, ем предполагалось ранее. И это несмотря на то, что ограничения на вылов действовали на протяжении нескольких лет. По мнению экспертов, популяция рыбы сокращается из-за ухудшающейся экологической ситуации в Балтийском море, вызванной масштабным загрязнением, недостатком кислорода, изменением климата, распространением паразитов и хищников.

Евроньюс обсудил эту проблему с еврокомиссаром по защите окружающей среды, океанам и раболовству Виргиниюсом Синкевичусом_._

Денис Локтев: В нашей программе мы встречались с польскими рыбаками и работниками рыбной промышленности, которые жалуются на потерю работы из-за ограничений на вылов рыбы в Балтийском море. Есть ли надежда, что ситуация изменится к лучшему в ближайшем будущем?

— Да, конечно! Но нам нужно принять меры, которые должны учитывать не только экологический фактор, но и социоэкономический. Мы должны найти способ помочь этим людям, рыбакам и, вверх по цепочке, рыбной промышленности. Так, чтобы они не теряли работу. Потому что некоторые решения были болезненны.

Когда мы получили от ученых предупреждение о резком уменьшении популяции трески, мы должны были отреагировать. Но я рад, что сейчас некоторые популяции начали увеличиваться. Уже следующее заседание совета должно принести хорошие новости.

К сожалению, численность некоторых популяций не изменилась и им угрожает исчезновение. Мы должны отнестись к этому ответственно. Потому что в конечном итоге, если биоразнообразие здесь восстановится, а экосистемы будут полноценно функционировать, запасы рыбы увеличатся, а значит у нас появится больше рабочих мест. Мы сможем выдавать более крупные квоты. Но сначала это место нужно оставить в покое и позаботиться о нем.