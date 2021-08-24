Серьёзные проблемы Чёрного моря и путь их решения

Будущее рыболовства в Черном море может зависеть от успешного сотрудничества шести государств, контролирующих воды этого непростого бассейна - это как члены ЕС (Болгария и Румыния), так и третьи страны с их собственными, порой сложными отношениями (Турция, Грузия, Украина и Россия).

До недавнего времени даже точная оценка состояния здоровья популяции некоторых морских видов в Черном море была невозможна - разные прибрежные страны использовали собственные методы исследований в своих водах. В результате ученым не удавалось понять полную картину, из-за чего управляющие организации не могли принять эффективных мер для восстановления популяций.

Новаторский научный проект BlackSea4Fish, координируемый Генеральной комиссией по рыболовству в Средиземном море (GFCM) при финансовой поддержке ЕС, стал первым успешным примером объединения научных методов всех черноморских стран. Что дает надежду на внедрение в будущем эффективных мер по сохранению и восстановлению рыночных запасов.

Канал Euronews поговорил с координатором проекта Хусейном Озбилгиным по время работы ученых с уловом рапан на борту траулера у берегов Варны.

Хусейн Озбилгин, координатор проекта BlackSea4Fish:

— В Черном море существуют серьезные проблемы, такие как перелов, сокращение мелкомасштабного рыболовства - традиционного промысла - по сравнению с крупным промышленным рыболовством. К другим проблемам относятся незаконный вылов, а также прилов мелких особей и уязвимых видов.

В целом, запасы находятся не на желаемом уровне, не на биологически здоровом уровне.

Если вы делитесь запасами с другими странами, их необходимо оценивать совместно, поэтому работа должна быть согласованной и научно обоснованной. Так вы сможете лучше проинформировать власть имущих о необходимых действиях. Это, наверное, обычное дело в Северном море, в Балтийском море. Но на Черном море такая традиция давно не соблюдается.

Таким образом, проект, реализованный в 2016 году, был направлен на то, чтобы объединить исследователей из этого района для согласованной работы - чтобы мы могли посоветовать руководству, стремиться ли к сокращению промысла или принимать какие-то другие меры по смягчению воздействия. Например, изменение размеров ячеек сетей или закрытие некоторых зон и запрет вылова в определенный сезон и т.д.

И если эти решения будут приняты надлежащим образом, мой сын сможет извлечь выгоду из моря, как я. Надеюсь, к тому времени, когда мой ребенок дорастет до моих лет, у нас будут те же ресурсы или их станет даже больше.