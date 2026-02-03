Рекордный рост случаев оставления экипажей

Проблема оставления моряков в международном судоходстве стремительно усугубляется. Последние данные Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) показывают: только за один год на 410 судах было брошено более 6 223 моряков, что демонстрирует масштабы кризиса, который «тихо разворачивается» в глобальной морской отрасли.

2025 год стал худшим в истории по числу брошенных экипажей, и эксперты предупреждают: явление приобретает устойчивый, структурный характер.

Человеческое измерение кризиса

На фоне статистики вновь встаёт вопрос о судьбах людей, оказавшихся в ловушке на борту судов. Моряки месяцами остаются без зарплаты, без возможности покинуть судно и без гарантий возвращения домой.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась для индийских моряков — более 1 000 человек были оставлены на судах в 2025 году. Ранние данные за 2026 год указывают, что общее число брошенных моряков уже превысило 6 000, что предвещает ещё более тревожную динамику.

Теневой флот и удобные флаги как системная проблема

По данным МФТ и Международной организации труда (МОТ), ключевую роль в росте числа брошенных экипажей играет так называемый теневой флот — суда с непрозрачной структурой владения, слабой страховкой и регистрацией под удобными флагами.

Суда под удобными флагами (FOC) доминируют в статистике: 337 судов, оставленных в 2025 году — это 82 % всех случаев.

По оценкам МФТ, около 30 % мирового торгового флота (примерно 100 000 судов) ходят под такими флагами.

МФТ ведёт кампанию против FOC уже более 75 лет, предупреждая о рисках для прав моряков и о незаконной деятельности, которую позволяет эта система. В последние недели проблема стала ещё заметнее на фоне операций против танкеров теневого флота, меняющих флаг.

Шестой год непрерывного роста

2025 год стал шестым подряд, когда число случаев оставления экипажей увеличивается, и четвёртым годом подряд, когда фиксируется рекорд по числу брошенных моряков.

По сравнению с 2024 годом:

число случаев оставления судов выросло на 31 % ,

, число брошенных моряков — на 32 %.

Это подтверждает: кризис не только сохраняется, но и стремительно углубляется.

Экономические последствия: десятки миллионов невыплаченных зарплат

В 2025 году морякам было начислено 25,8 млн долларов США заработной платы, которую они не получили из‑за оставления судов.

МФТ удалось вернуть морякам 16,5 млн долларов, что подчёркивает как масштаб проблемы, так и ограниченность существующих механизмов защиты.

География кризиса: Ближний Восток и Европа — в лидерах

Ближний Восток стал регионом с наибольшим числом покинутых судов, за ним следует Европа. Антирейтинг стран возглавляют:

Турция — 61 судно,

ОАЭ — 54 судна.

В 2025 году 4 595 моряков обратились за помощью в МФТ. Однако организация подчёркивает: далеко не все брошенные моряки подают запросы, поэтому реальные цифры могут быть значительно выше.

Кто страдает больше всего: национальности брошенных моряков

Согласно данным МФТ, в 2025 году наиболее пострадавшими стали:

индийцы — 1 125,

филиппинцы — 539,

сирийцы — 309,

индонезийцы — 274,

украинцы — 248,

азербайджанцы — 203,

пакистанцы — 179,

венесуэльцы — 144,

египтяне — 130,

россияне — 123.

Эти цифры отражают структуру мирового рынка труда, где моряки из этих стран составляют значительную часть рабочей силы.

МФТ готовит доказательства для ИМО

Ожидается, что материалы МФТ будут представлены Международной морской организации (IMO) на заседании Юридического комитета в этом году. Международному сообществу предстоит обсуждать не только экологические и геополитические вызовы, но и глубокий гуманитарный кризис, разворачивающийся на палубах судов.

"Позорная практика": жёсткое заявление МФТ

Генеральный секретарь МФТ Стивен Коттон выступил с резким обращением к мировому морскому сообществу, подчеркнув человеческую цену кризиса.

Он назвал оставление моряков "позорной практикой", от которой продолжают страдать тысячи работников.

"Сколько еще моряков должны страдать от самовольного оставления, прежде чем мы увидим изменения, которые, как мы знаем, необходимы, чтобы положить конец этой позорной практике?" — заявил он.

Коттон напомнил, что 2025 год стал худшим в истории по числу брошенных экипажей, и подчеркнул человеческое измерение статистики:

"Дело не только в статистике. Речь идет о работниках, которые обеспечивают функционирование мировой экономики и вынуждены находиться в совершенно безвыходных ситуациях, вдали от дома и зачастую без ясных перспектив выхода из сложившейся ситуации".

Он также отметил, что решения давно известны:

"Решение проблемы брошенных судов — это ответственность судоходной отрасли и обеспечение того, чтобы судовладельцы не могли уклоняться от своей ответственности".

По его словам, Международная морская организация должна получить более широкие полномочия, чтобы играть активную и координирующую роль в искоренении этого явления.