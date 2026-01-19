Брюс Спрингстин раскритиковал ICE за «гестаповские методы» и со сцены в Нью-Джерси на выходных заявил им: «убирайтесь к черту из Миннеаполиса».

Босс, давний критик Дональда Трампа и его администрации, выступил 17 января на фестивале Light Of Day Winter Festival, ежегодном мероприятии по сбору средств на борьбу с болезнью Паркинсона и другими нейродегенеративными расстройствами. Во время выступления он посетовал на то, во что превратилась его страна при правлении Трампа.

Представляя песню «The Promised Land», он сказал: «Я написал эту песню как оду американским возможностям. Она о нашей стране, красивой, но несовершенной, и о стране, которой мы могли бы быть».

«Сейчас мы переживаем невероятно критическое время. Соединенные Штаты, а также идеалы и ценности, за которые страна стояла последние 250 лет, проходят испытание, какого не было в современной истории».

Ссылаясь на последние новости, он добавил: «Если вы верите в силу закона и в то, что никто не стоит выше него, если вы выступаете против того, чтобы тяжеловооруженные федеральные агенты в масках вторгались в американский город, применяя гестаповские методы против наших сограждан, если вы верите, что не должны быть убиты за реализацию своего американского права на протест, пошлите сигнал этому президенту: как сказал мэр того города, ICE должны убраться к черту из Миннеаполиса».

Он посвятил «The Promised Land» Рене Гуд, 37-летней гражданке США, которую 7 января смертельно ранил агент ICE.

«Эта песня для тебя и в память о матери троих детей, американке Рене Гуд».

Убийство Гуд спровоцировало массовые протесты по всей стране, тогда как Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс заявили, что Гуд пыталась наехать на агентов на машине, а сотрудник действовал в целях самообороны.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц призвал общественность не поддаваться тому, что он назвал «пропагандистской машиной», а мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей на пресс-конференции заявил: «Это был агент, безрассудно злоупотребивший властью, что привело к гибели человека».

Фрей добавил: «Они уже пытаются представить это как акт самообороны. Я сам видел видео и хочу сказать всем прямо: это полная чушь».

Фрей призвал федеральных агентов покинуть Миннеаполис, заявив: «Убирайтесь к черту из Миннеаполиса».

Брюс Спрингстин AP Photo

Спрингстин, который ранее призывал к импичменту Трампа и называл его «коррумпированным, некомпетентным и предательским», присоединился к другим знаменитостям, выступающим против ICE и администрации Трампа.

Билли Айлиш недавно опубликовала в сети посты, назвав ICE «финансируемой и поддерживаемой государством террористической группой», а актер из «Очень странных дел» Джо Керри раскритиковал в соцсетях Дональда Трампа за отсутствие сочувствия на фоне смерти Гуд.

На прошлой неделе на церемонии «Золотой глобус» несколько актеров были замечены со значками против ICE, включая Марка Руффало, который в интервью на красной дорожке назвал Трампа «худшим человеком».

«Если мы полагаемся на мораль этого парня для самой могущественной страны мира, то у нас большие проблемы», сказал Руффало изданию USA Today. «Так что это для (Гуд). Это для людей в США, которых сегодня запугивают и которые боятся. Я знаю, я один из них. Я люблю эту страну. И то, что я вижу сейчас, это не Америка».