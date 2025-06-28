"Свадьба века": Джефф Безос женился на Лорен Санчес в Венеции

РЕКЛАМА

Миллиардер Джефф Безос и тележурналистка Лорен Санчес связали себя узами брака на свадебной церемонии на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции в пятницу. Задолго до нее событие окрестили "свадьбой века".

Санчес опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она сияет в белом платье рядом с Безосом, четвертым по богатству человеком в мире, одетым в смокинг.

Десятки частных самолетов и яхт прибыли в Венецию накануне.

Среди гостей - знаменитости, включая Леонардо ДиКаприо, членов семьи Кардашьян, Опру Уинфри и дочь президента Дональда Трампа Иванка с мужем Джаредом Кушнером.

Это произошло на второй день событий, охвативших итальянский город-лагуну. В пятницу днем Санчес вышла из отеля с шелковым платком на голове и послала журналистам воздушный поцелуй, после чего села в водное такси. Оно доставило ее по каналам на остров Сан-Джорджо, расположенный напротив площади Святого Марка, где, по сообщениям, пара провела свою свадебную церемонию.

Лорен Санчес покидает отель перед ожидаемой свадебной церемонией с Джеффом Безосом в Венеции, Италия, в пятницу, 27 июня 2025 года. Antonio Calanni/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Свадьба разделила итальянский город. Некоторые активисты протестуют против того, что Безос эксплуатирует Венецию, в то время как простые жители страдают от чрезмерного туризма, высокой стоимости жилья и постоянной угрозы наводнений, вызванных климатом.

Около дюжины венецианских организаций, включая защитников жилья, борцов с круизными лайнерами и университетские группы, объединились, чтобы выразить протест против многодневной свадьбы под лозунгом "Нет места для Безоса".

Протестующие устроили небольшие акции протеста, развернув баннеры против Безоса на знаковых венецианских достопримечательностях. В качестве причин для беспокойства критики называют трудовую практику Amazon, продолжающиеся налоговые споры с европейскими правительствами и политические связи Безоса.

Губернатор города Лука Дзайя решительно защитил свадьбу как экономическое и репутационное благо для Венеции, заявив, что по его данным, стоимость свадьбы составляет от 40 до 48 миллионов евро.

По данным венецианской ассоциации экологических исследований Corila, Безос пожертвовал по 1 миллиону трем экологическим исследовательским организациям, работающим над сохранением Венеции.