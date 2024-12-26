Бейонсе триумфально выступила на рождественской игре НФЛ

После впечатляющего успеха рождественского шоу Бейонсе в перерыве игры компания Netflix объявила, что на этой неделе выпустит концерт отдельным выпуском. Чтобы усилить ажиотаж, Бейонсе опубликовала загадочное сообщение в соцсетях

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Бейонсе, как и подобает королеве Бей, выступила на рождественском дебюте Netflix в НФЛ.

Появившись в перерыв на белом коне, 32-кратная обладательница премии "Грэмми" потрясла публику родного Хьюстона почти 13-минутным выступлением.

Она исполнила только песни из своего альбома 2024 года "Cowboy Carter ", включая "16 Carriages", "Blackbird", "Jolene" и "YA YA". На сцене к ней присоединились Shaboozey, Post Malone и даже ее старшая дочь Блю Айви Картер, которая станцевала с мамой под песню "Texas Hold 'Em".

Бейонсе выступает в перерыве футбольного матча НФЛ между командами «Хьюстон Тексанс» и «Балтимор Рэйвенс» - 25 декабря 2024 года AP Photo

Бейонсе на рождественском матче НФЛ AP Photo

На шоу Бейонсе впервые исполнила песни с альбома вживую с момента его выхода. Турне с "Cowboy Carter" только запланировано. Свой предыдущий альбом "Renaissance" певица представила в октябре 2023 года.

Бейонсе на рождественском матче НФЛ AP Photo

Реакция на шоу в перерыв рождественской игры НФЛ была настолько бурной, что Netflix объявил, что оно будет выпущено на стриминговой платформе в качестве отдельного спецвыпуска.

Бейонсе - 25 декабря 2024 г. AP Photo

Оно будет названо Beyoncé Bowl и выйдет в конце этой недели. Конкретная дата и время пока не называются.

Как будто этого было недостаточно, после окончания выступления Бейонсе вышла в социальные сети, чтобы сообщить, что это произойдет в следующем году - 14 января, если быть точным.

Ее загадочное сообщение, озаглавленное "Посмотрите на эту лошадь", вызвало предположения у поклонников. Может быть, это объявление о турне с "Ковбоем Картером"? Или, возможно, анонс "Акта III" трилогии "Renaissance"?

Нам придется подождать, чтобы узнать это.

Альбом "Cowboy Carter" стал одним из наших любимых альбомов 2024 года, благодаря которому Бейонсе стала самым номинируемым музыкантом в истории "Грэмми".

Ранее она разделила со своим мужем Jay-Z 88 номинаций, но с ноября была номинирована на еще на 11 наград "Грэмми" в следующем году. Теперь у нее рекордные 99 номинаций, а в 2023 году она побила рекорд по количеству побед на "Грэмми", забрав домой в общей сложности 32 трофея.

Что касается сделки с Netflix, то в мае стриминговая платформа заключила трехлетний контракт на трансляцию рождественских матчей по американскому футболу. Ожидается, что НФЛ подарит сервису один из самых значимых дней с момента запуска сайта в 1998 году.