«Алтарный камень» Стоунхенджа везли почти за тысячу километров

By Euronews

Исследователи заявляют, что сооружение мегалитического комплекса было буквально «всебританским» проектом

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Так называемый «Алтарный камень» в центре английского Стоунхенджа был привезён с севера Шотландии, а не из Уэльса, как считалось ранее.

Новое исследование позволило установить точнее установить минеральный состав песчаника и установить, что мегалит в центре древнего памятника был доставлен доисторическими людьми как минимум из современного Инвернесса, а возможно, и с Оркнейских островов.

Это значит, что до Южной Англии шеститонный блок волокли (или везли по воде) примерно за 750 км.

«Алтарный камень», он же «камень №80» — тёмный, почти погружённый в землю под двумя более светлыми Nick Pearce/AP

Руководитель проекта, валлиец Энтони Кларк пошутил в интервью Би-би-си: «На родине меня не простят. Это большая потеря для Уэльса! Но если говорить серьёзно, то Стоунхендж, видимо, был всебританским проектом, в котором участвовали люди со всего острова».

Исследование подтверждает, что Стоунхендж был построен из камней изо всех частей Великобритании: другие камни были привезены из Уэльса и Англии.

Учёные заявляют, что строительство мегалитического комплекса оказывается гораздо более масштабной совместной работой доисторических народов, а неолитическая Британия была более тесно связанным и развитым обществом, чем считалось ранее.