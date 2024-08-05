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Как выглядит идеальный европейский партнер - по мнению искусственного интеллекта?

Как выглядит идеальный европейский партнер - по мнению ИИ?
Как выглядит идеальный европейский партнер - по мнению искусственного интеллекта? Авторское право Pour Moi (via Midjourney)
Авторское право Pour Moi (via Midjourney)
By David Mouriquand
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Что на самом деле ищут люди, когда речь заходит о поиске идеальной второй половинки. В новом глобальном исследовании анализируются физические и психологические черты - с небольшой помощью искусственного интеллекта.

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"Самое захватывающее притяжение возникает между двумя противоположностями, которые никогда не встречаются".

Энди Уорхол может оказаться прав, поскольку людей, с которыми вы познакомитесь в этой статье, на самом деле не существует, а значит, вероятность их встречи исключена. Однако их лица отражают наиболее распространенные физические черты, которые люди ищут в романтическом партнере.

Компания Pour Moi, торгующая сексуальным нижним бельем, провела глобальный опрос более 3 000 человек, чтобы выяснить, к каким отличительным чертам тяготеют люди, и использовала эту информацию для визуализации идеального образа. В разных странах эти черты могут быть разными.

Авторы исследования попросили искусственный интеллект - а именно Midjourney - помочь визуализировать наиболее привлекательных романтических партнеров в восьми странах.

Мы сосредоточились на Европе, но вы можете ознакомиться с полным текстом исследования здесь, если хотите узнать, как выглядят самые сексуально привлекательные партнеры в Австралии, Канаде, Индии, Южной Африке и США.

Франция

Идеальный французский партнер
Идеальный французский партнерPour Moi (via Midjourney)

Исследование Pour Moi показало, что идеальному французскому мужчине необходима щетина, морщины (в моде "вороньи ноги"), "нежные карие глаза" и темные волосы (и, судя по фотографии, тленный взгляд). А идеальной партнерше-француженке не обойтись без светлых волос с челкой, у нее мягкие черты лица, большие губы и голубые глаза.

Италия

Идеальный итальянский партнер
Идеальный итальянский партнерPour Moi (via Midjourney)

Для итальянских мужчин обязательны светло-каштановые волосы. Кроме них среди самых привлекательных черт оказались "добрые зеленые глаза" и татуировки. И тоже растительность на лице. Вполне справедливо, ведь у джентльмена выше прекрасная широкая улыбка и несколько веснушек, так что трудно не упасть в обморок. (Правда, не уверены насчет татуировки на шее, которая, похоже, очень сердится на обильные ухмылки своего владельца). Что касается женщин, то самые распространенные черты идеальной партнерши - каштановые волосы, ореховые глаза, пирсинг в ушах и яркая красная помада. В общем, равнение на Галь Гадот.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Идеальный британский партнер
Идеальный британский партнерPour Moi (via Midjourney)

Короткие вьющиеся волосы и квадратная челюсть - обязательные черты британских мужчин. Само собой - щетина и высокий рост. А еще веснушки, как у образа, похожего на Ричарда Мэддена. Самые сексуально привлекательные черты, которыми могут обладать британские женщины, - это "длинные волосы цвета медового солнца, добрые карие глаза и светло-коричневая кожа", по мнению тех, кого привлекают женщины.

Не только внешность

К счастью, исследование не ограничивается только физическими атрибутами.

Опрос показал, что самая привлекательная черта характера для любого партнера в мире - наличие хорошего чувства юмора. Почти две трети (60%) респондентов назвали ее главной.

49% респондентов по всему миру главной сексуальной чертой партнера назвали "вдумчивость", а третье место в списке самых желанных качеств занял "интеллект". 28% респондентов, ищущих романтического партнера, хотят, чтобы с ним можно было вести увлекательные беседы.

Завершает пятерку лидеров "внешность" - каждый четвертый опрошенный (25%) говорит, что именно заставляет влюбиться в партнера. За ней следует "запах/аромат" (17 %).

Топ-10 по результатам исследования:

  1. Чувство юмора (60%)
  2. Вдумчивость (49%)
  3. Интеллект (28%)
  4. Внешность (25%)
  5. Запах (17%)
  6. Действия (16%)
  7. Манеры (15%)
  8. Чувство или стиль одежды (11%)
  9. Голос/акцент (10%)
  10. Рост (10%)

Среди других характеристик, которые не попали в топ-10, - проактивность (7%), способность контролировать ситуацию (6%), наличие денег или их финансовое положение (5%), работа/карьера (4%).

Исследование также показало, что для людей в возрасте 25-34 лет некоторые качества важнее, чем для старших поколений. В частности, они уделяют больше внимания хорошему стилю одежды, приятному запаху, инициативности, а каждый пятый (21%) считает сексуальными действия, которые говорят громче, чем слова.

Старшее поколение предпочитает такие черты, как "вдумчивость": более половины людей в возрасте 55 лет и старше считают это одной из главных черт, которые привлекают их в партнере, а также наличие партнера, который думает о мелочах.

"Говорят, что красота - в глазах смотрящего, и, похоже, это действительно так, поскольку результаты исследования показали огромное разнообразие черт, которые люди считают сексуально привлекательными, - заявила Марина Николи, менеджер по маркетингу Pour Moi. - Именно этого мы и хотели добиться, проводя это исследование; мы хотели выяснить, как привлекательность выходит за рамки стереотипной внешности, которую многие считают "идеальным" телом".

"Многообещающе то, что в число главных черт вошли несколько естественных: во Франции высоко оценили "вороньи ноги", которые могут придать мужчине вид выдающегося человека, популярными также оказались веснушки и естественный макияж, - добавила Николи. - Хотя внешность может быть тем, что изначально привлекает людей, приятно видеть, что главными факторами личности являются хорошее чувство юмора и вдумчивость. Люди находят их привлекательными, так что зажечь искру может ваша индивидуальность".

Дополнительные источники • Pour Moi

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