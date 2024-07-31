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'Моя гениальная подруга" - лучшая книга века. В чем ее секрет?

Библиотека
Библиотека Авторское право Canva
Авторское право Canva
By Alice Carnevali
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

"Моя гениальная подруга" Элены Ферранте стала первой в рейтинге 100 лучших зарубежных книг XXI века, опубликованном газетой The New York Times. При его подготовке учитывались произведения, вышедшие с 1 января 2000 года. В чем секрет романа-призера?

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Элена Ферранте - один из самых читаемых сегодня авторов в мире. Однако интервью с писательницей найти практически невозможно, она держится в тени. Говорят также, что Ферранте - не настоящее имя, а творческий псевдоним...

"В обстановке, когда нарциссизма вокруг в избытке, Элена Ферранте решила как бы нивелировать свое эго", - так прокомментировала уход от публичности Ферранте Энрика Феррара, писательница и исследовательница итальянской литературы из Тринити-колледжа в Дублине.

Ранее в этом месяце New York Times Book Review поместил роман Ферранте L'amica geniale ("Моя гениальная подруга") на первое место в списке 100 лучших книг XXI века. Журналисты опросили более 500 писателей, публицистов, поэтов, литературных критиков, переводчиков, артистов, чтобы с их помощью выделить лучшие литературные произведения столетия. В опросе участвовали Стивен Кинг, Джон Ирвинг, Ник Хорнби, Карл Уве Кнаусгор, Гари Штейнгарт, Сара Джессика Паркер и многие другие. Опросила редакция New York Times и своих собственных читателей. Они поставили "Гениальную подругу" на восьмое место в списке 100 любимых книг.

"Лихорадка Ферранте"

"Моя гениальная подруга" - первый из четырех романов "неаполитанского цикла" Ферранте, в мире продано 10 миллионов экземпляров и снят ставший успешным телесериал. История двух подруг, Элены и Лилы, выросших в бедном квартале Неаполя, покорила планету, а увлечение книгой критики сравнили с болезнью, назвав ее "лихорадкой Ферранте".

NYT Books Instagram carousel

Что же делает этот итальянский роман таким особенным? Euronews Culture поговорил с литературоведом Энрикой Феррарой и некоторыми преданными читателями Ферранте.

Секрет универсальности

"В "Моей гениальной подруге" рассказывается о женской дружбе так, как до этого никому не удавалось. Именно это делает историю настолько востребованной", - считает Феррара. "Никто нас не понимал, лишь мы двое, как мне казалось, понимали друг друга", - говорит Элена, главная героиня романа, о своих отношениях с Лилой, бесстрашной подругой, которая всегда преуспевала в школе.

Дружба девочек, отмечают критики, и стала настоящим главным героем книги. Феррара считает, что читательниц привлекает и особый "вязкий стиль письма" Ферранте, которая честно показала сложную природу отношений Элены и Лилы.

В "Моей гениальной подруге" нет места идеализации. Автор бесстрашно выкладывает "рецепт" дружбы - смесь соперничества, глубокого восхищения, стыда, зависти... Майя, поклонница романа Ферранте из Лондона, согласна с оценкой критика. "То, как Ферранте пишет о женской дружбе, уникально. Я в жизни не читала ничего подобного", - признается она в интервью Euronews Culture.

Tрейлер сериала, снятого по роману "Моя гениальная подруга".

Примечательно, что роман о женщинах оказался созвучен и мужчинам. По словам Феррары, очень многие читатели, как оказалось, хотят понять женскую точку зрения. "Не все мужчины - сексисты и шовинисты", - добавляет она. К тому же, многих привлекает уязвимость мужских персонажей романа. "Мужчины там заперты в патриархальной клетке точно так же, как и женщины", - комментирует Феррара. - Автор описывает гомофобный мир, где доминирует насилие и где некомофртно даже мужчинам. Именно это делает книгу привлекательной для читателей-мужчин".

Фредерик, владелец книжного магазина в центре Брюсселя, считает, что секрет необычайного успеха романа - в универсальности представленного в нем социально-экономического среза. "Эта книга - для бельгийцев, французов, немцев, для всех, кто не богат и не влиятелен", - добавляет он.

Действительно, темы экономического неравенства, социальной несправедливости и коррупции являются не просто контекстом рассказанной в романе истории, они определяют ее от начала и до конца.

Родной для каждого Неаполь

Еще один притягательный "герой" романа - Неаполь, город, в котором и разворачивается история.* "Неаполь там - как взорвавшаяся Вселенная, - говорит Феррара. - И все это разнообразие заключено в одном районе, микрокосме, который приобретает глобальное значение".

Неаполь - полноценный герой романа Ферранте.
Неаполь - полноценный герой романа Ферранте.Anonymous/AP

Неаполь не только возбуждает любопытство, но и как будто становится родным для каждого, кто берет в руки книгу. Майя имеет бразильские корни, выросла в Лондоне и теперь влюблена в Неаполь. "Я не была лично знакома с географическим и историческим контекстом книги, но чувствовала себя связанной с ним", - признается она. "Наличие некоторых итальянских непереводимых слов, прозвища дали яркое представление о сообществе, семье", - добавляет эта читательница.

Неоценимую помощь Ферранте оказали переводчики со всего мира, сумевшие донести на другие языки (а роман вышел в 40 странах!) неповторимый неаполитанский колорит, в том числе и лингвистический.

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