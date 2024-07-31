Олимпийские коллекционеры: «у меня 5000 значков в коробках из-под обуви»

Организаторы Парижских игр заявляют, что впервые в истории обеспечили коллекционеров официальной площадкой

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«Я собираю значки и медали уже 40 лет», — рассказал "Евроньюс Культура" Робер Пра из Монако.

Увлечённый 87-летний коллекционер собрал «примерно 5 000 олимпийских значков со всего мира». Бывший тренер по фехтованию планирует и следить за олимпийскими соревнованиями, и встречаться с другими коллекционерами.

Распоряжаться такими сокровищами нелегко, это требует не только личной организованности, но и места.

«Я храню все свои коллекции в коробках из-под обуви, которые разбросаны по всему дому. Моя жена любила покупать обувь, так что это был хороший компромисс!» — говорит Пра.

Робер Пра и его коллекция Estelle Nilsson-Julien/Euronews

На планшете Пра с гордостью демонстрирует свои значки, тщательно организованные и разложенные по красным обувным коробкам:

«Я беру с собой на обмен только парные вещи. Самые важные остаются дома, для меня главное — встретить единомышленников и полюбоваться их коллекциями», — добавляет он.

В Париже открылось первая официальная площадка для коллекционеров

Организаторы парижских Игр заявляют, что впервые в истории построили для коллекционеров особую площадку, расположенную в фан-зоне Парка Наций на севере французской столицы. Там коллекционеры со всего мира могут объединиться из-за общей страсти.

«Раньше самым популярным предметом коллекционирования были марки, но сейчас больше внимания уделяется значкам. Однако в коллекции может быть всё, что угодно, лишь бы это было связано с Олимпиадой», — рассказывает Стефан Ато, председатель Французской ассоциации олимпийских и спортивных коллекционеров (AFCOS).

Собственная коллекция Ато значительно тяжелее коробок со значками. Ему даже пришлось арендовать прицеп: «Я без ума от тяжелой атлетики, и я привез несколько олимпийских гирь, чтобы выставить их здесь. Некоторые из них не только весят более 100 кг, но и возраст у них большее 100 лет».

Олимпийские сувениры появились вместе с Олимпиадами

Ажиотаж на олимпийские сувениры — явление далеко не новое: спортсмены носили картонные значки, похожие на современные, во время самых первых современных Олимпийских игр, в Афинах в 1896 году.

«Сувениры Олимпиады 1896 года, сильно отличаются от тех, что делают для Парижа-2024. В этом и заключается весь интерес: мы собираем коллекции в том числе для того чтобы рассказать историю», — говорит Катрин Салаун, зам.председателя AFCOS.

Катрин Салаун называет себя «олимпийской суперфанаткой» Estelle Nilsson-Julien/Euronews

Салаун называет себя «олимпийской суперфанаткой»: она побывала на 14 Олимпийских играх, включая зимние и летние, и Париж для неё — уже 15-я Олимпиада.

Отличная прибавка к пенсии

Стоимость поездки на игры может легко исчисляться тысячами долларов или евро. Поэтому для многих коллекционеров торговля может стать способом подзаработать, чтобы оплатить билет.

«Я беру с собой значки, которые купил недорого. Если я их продам, это может немного возместить траты на билет», — объясняет Скотт Рид, олимпийский коллекционер из США. Дома его коллекция занимает весь подвал.

Если на жилете места для значков не осталось — поможет шляпа Estelle Nilsson-Julien/Euronews

С теми, кто не может (или не хочет) попасть на официальную площадку, обменяться всё равно можно везде и всюду, уверяет Рид. «Если вы видите кого-то с сумкой, обвешанной значками, значит, можно подойти и поговорить, возможно, что-то выменять».

Хотя его хобби включает и возможность заработка, для Рида это прежде всего «общение и знакомство с людьми со всего мира — ведь в этом и заключается олимпийский дух».