Аппиева дорога включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

By Euronews

Италия остается мировым лидером по числу достопримечательностей и исторических артефактов, внесенных в список всемирного наследия человечества

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Античная Аппиева дорога внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором теперь фигурируют 60 расположенных на территории Италии объектов. Соответствующее решение было принято на проходящей в Нью-Дели сессии Комитета всемирного наследия организации.

Италия является абсолютным чемпионом по числу достопримечательностей и исторических артефактов, внесенных в список всемирного наследия человечества.

Аппиева дорога была построена еще в республиканские времена Древнего Рима (312 год до н. э.) и носит название в честь соорудившего ее правителя Аппия Клавдия Цека. Эта дорога представляла собой передовое инженерное сооружение, а также позволила Риму осуществить завоевания южных территорий. Затем по ней было налажено сообщение с Грецией, Египтом и Малой Азией. Маршрут античной дороги проходит по более чем 70 населенным пунктам, 15 паркам, 12 городам и четырем регионам. Исследованиями Аппиевой дороги занимаются 25 университетов.

Аппиева дорога ANDREW MEDICHINI/AP2007

В Риме отрезок Аппиевой дороги входит в обширный парк. Вдоль нее сохранились гробницы и виллы республиканского и императорского периода - в Древнем Риме часто знатных людей и полководцев хоронили вдоль дорог с целью определенного прославления, поскольку каждый проезжающий узнавал так имя погребенного и о его доблести. Там же расположились первые иудейские и христианские катакомбы.

Не только Италия

Наряду с итальянским объектом, Список всемирного наследия на вечернем заседании комитета в субботу также пополнился археологическим наследием пещер Национального парка Ниах в Малайзии, ансамблем Шверинской резиденции в Германии, культурным ландшафтом археологической зоны Аль-Фау в Саудовской Аравии. В список также вошли два объекта в Румынии - "Границы Римской империи - Дакия" и монументальный комплекс Бранкузи в Тыргу-Жиу.

Во время утреннего заседания комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО вошел культурный ландшафт "Заповеданное Кенозерье" в Архангельской области.

Всего в ходе сессии в индийской столице было утверждено 25 номинаций.