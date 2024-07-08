ЮНЕСКО отмечает юбилей сети творческих городов -20 лет прямых культурных связей

XVI ежегодная конференция Сети творческих городов ЮНЕСКО объединила управленцев от культуры, мэров и художников в португальской Браге. Что это за проект?

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Для тех, кто верит в способность культуры изменить мир, инициатива ЮНЕСКО "Сеть творческих городов" (UCCN) , безусловно - ярчайшее событие планетарного значения. При том, что лежащая в основе идея кажется очень простой - объединение городов на основе взаимных интересов в творчестве, расширение диалога, обмен опытом.

Лобби от культуры

Сеть UCCN начала развиваться в2004 году, когда в ЮНЕСКО решили сделать культуру движущей силой устойчивого городского развития. 20 лет назад, старт программе дал Эдинбург, ставший Городом литературы, а сегодня Сеть насчитывает 350 городов в более чем 100 странах. Подать заявку на участие может любой город, где та или иная форма творчества признана фактором прогресса и роста.

Все участники Сети получают доступ к передовому опыту и шанс использовать свой признанный ООН статус для активного лоббирования интересов культурного сектора, например, для поиска финансирования по одному из утвержденных программой напрвлений: ремесла и народное искусство, дизайн, кино, гастрономия, литература, медиа-искусство и музыка. Реализацией политики на уровне местных органов власти занимаются мэры городов, и именно с ними ведет диалог UCCN.

Мэры начинают и выигрывают

"Мэры по всему миру отвечают за реализацию госполитики на местном уровне", - заявил заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне на XVI ежегодной конференции в Браге. - Когда вы собираете 350 мэров больших, малых и средних городов, то через них обращаетесь к сообществам на местах, открываете дискуссию о том, насколько важна культура для устойчивого развития".

Оттоне на конференции в Браге, 2 июля, 2024 UCCN

Культура для всех?

Сеть городов, таким образом - это глобальная лоббистская команда, в центре которой - культура с ее способностью стать пересечением инициатив, плацдармом для действий в гораздо более широких областях.

"Люди понимают, что культура - это не синоним чистого искусства, репрезентации или исключительно досуга и удовольствия. Речь идет и о том, как мы хотим развивать общество, - объясняет Оттоне. - Мы ясно говорим о том, что культура также способствует развитию всех аспектов жизни людей. Мы говорим о бедности, миграции, о культурных правах, о том, как обеспечить доступ к культуре и гарантировать право на то, что мы называем статусом художников, чтобы творческие люди могли иметь средства к существованию. В конечном счете, именно города должны понять, как большую национальную политику довести до общин на местах".

На слет в Брагу приехали сотни специалистов. Творческие работники и менеджеры, занимающие центральные позиции в местных органах власти и управлении культурой, договариваются напрямую.

Финансирование затруднено, это общая проблема, но в ЮНЕСКО пришли к выводу, что на муниципальном уровне изменения происходят быстрее и эффективнее,чем на национальном, и это подтверждают мэры.

Сеть приветствует новичков и кандидатов. UCCN

Так, представитель французского города Мец рассказал о том, как членство в Сети помогает финансировать проекты между художниками и музыкантами и школьниками, вдохновляя детей на творческое самовыражение с трех лет.

В румынском городе Яссы успешные писатели приходят в школы, чтобы обсудить с детьми и основы мастерства, и собственные произведения. А в Генте и Катовице мэры - настоящие поклонники идеи развития медиа-города. Они считают, что участие в проекте ЮНЕСКО - своего рода гарант постоянства и преемственности. "Это открывает двери, - говорят они. - Сеть сильнее, чем инициатива на уровне одного города".

А как быть с городами, которые по тем или иным причинам не значатся в списке?

"Мы увидели за 20 лет существования Сети, что обмен передовым опытом позволяет и участникам, и наблюдателям от городов понять, как прекрасно иметь разнообразие", - комментирует Оттоне.

Эрнесто Оттоне и мэр Браги Рикардо Риу. UCCN

Сам Оттоне, кстати, знает о проблемах сектора не только как управленец: в прошлом он был актером.

"Я не могу представить себе мир, в котором культура не была бы в центре всех принимаемых решений, - говорит он. - Сегодня мы видим планету в кризисе, повсюду вооруженные конфликты. Если посмотреть, что за ними стоит, то ясно: это не только территориальные разногласия, но и проблема идентичности, истории и памяти, когда одна культура хочет стереть другую. И в этом нет никакого смысла".

Сегодня мы видим планету в кризисе, повсюду вооруженные конфликты. Если посмотреть, что за ними стоит, то ясно: это не только территориальные разногласия, но и проблема идентичности, истории и памяти, когда одна культура хочет стереть другую. И в этом нет никакого смысла". Эрнесто Оттоне.

В ЮНЕСКО признают, что развитие Сети и диалога городов имеют недочеты. Исследование, проведенное организацией в феврале 2024 года, показало перекос в сторону глобального Севера, евроцентризм и ограниченное взаимодействие с Африкой и регионами Азии.

Перфомансы в Браге, приуроченные к конференции UCCN . UCCN

Кроме того, об этой инициативе мало что известно широкой общественности. Сара Вулетич из сербского Нови-Сада - не новичок в области культурных инициатив, она была программным директором, когда город стал европейской культурной столицей в 2022- году. Она мечтает, что о Сети ЮНЕСКО однажды узнают все. "Нам не хватает наглядности и прозрачности в отношении того, чем мы на самом деле занимаемся, - признает Вулетич. - Проект так хорош, что ему просто необходим дополнительный импульс".