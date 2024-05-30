By Gorkem Sifael

Как Бакинский международный центр мультикультурализма активизирует усилия Азербайджана по сохранению разнообразия?

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В этом выпуске «Азербайджанского дневника» Раван Гасанов, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ), рассказывает о культурном многообразии, характерном для Азербайджана. Гасанов рассуждает о том, что богатая палитра этнического, религиозного и языкового разнообразия в стране обусловлена географией и историей региона. Далее он кратко описывает миссию БМЦМ по сохранению и продвижению этого разнообразия с помощью образовательных и глобальных проектов, направленных на развитие межкультурного и межрелигиозного диалога.

Центр работает на международном уровне и представлен девятью филиалами по всему миру. БМЦМ ввел курсы по культурному многообразию во всех азербайджанских университетах, а также в 26 зарубежных университетах. Все эти действия — часть масштабных инициатив по противодействию таким глобальным тенденциям, как исламофобия, антисемитизм и экстремизм. В марте 2024 года Бакинский международный центр мультикультурализма организовал конференцию «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

Гасанов подчеркнул важность мирного сосуществования и взаимного уважения между сообществами. Он также отметил, что Азербайджан успешно проводит политику, которая позволяет всем гражданам сохранять культурную самобытность и вместе чтить традиции. По его словам, примером тому служит межконфессиональное участие в различных религиозных праздниках. Гасанов считает, что для создания инклюзивного общества необходимо участие НПО, правительства, образовательных учреждений и сообществ.