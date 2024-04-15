Молодых ведут на евровыборы

Иициатива Changemakers привлекает представителей поколения Z к голосованию в канун выборов в Европарламент.

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Как увлечь молодое поколение голосованием? Именно эту задачу решает активисты инициативы Changemakers, запущенной Европейской ассоциацией университетских колледжей (EucA). В ее рамках проходят программы по привлечению молодых избирателей по всему континенту. Последний проект - "Голоса поколения Z"- реализуется через четыре мероприятия в четырех разных странах, позволяя участникам почувствовать, что они действительно могут решать.

В ходе мероприятий в Коимбре (Португалия), Катании (Италия), Салониках (Греция) и Дубровнике (Хорватия) 240 участников из 15 стран проводят мозговой штурм, снимая увлекательный видеоконтент, призванный пробудить интерес у других молодых. "Эти видеоролики должны показать силу голоса молодежи, различные формы гражданского участия в национальных и европейских выборах, а также отразить влияние политики ЕС на повседневную жизнь", - рассказал Euronews представитель EucA.

Главная цель EucA - побудить молодых избирателей поверить в силу, которой они обладают, и реализовать ее на выборах в Европпарламент в июне этого года. "Способ достижения этой цели - говорить с молодежью на ее языке и дать им понять, что они могут заниматься политикой, находясь в своей зоне комфорта - например, в социальных сетях", - объясняют в EucA.

Увеличение числа молодых избирателей

С момента первых выборов в ЕП в 1979 году явка на выборах снижалась. В 2019 году тенденция впервые изменилась на противоположную: на последних выборах явка составила 50,6%, что на восемь процентных пунктов (п.п.) больше, чем в 2014 году.

Причиной отчасти стала активизация молодежи. В 2019-м количество голосов, отданных молодыми людьми до 25 лет, увеличилось на 14 п. п. С момента проведения последних выборов Бельгия и Германия снизили возраст голосования до 16 лет, присоединившись к сделавшим это ранее Мальте и Австрии. Греция также снизила возраст голосования до 17 лет перед последними выборами в ЕП.

"Молодые европейцы твердо верят в такие ценности ЕС, как свобода, демократия, равенство и верховенство закона, поэтому их основные заботы, безусловно, связаны с их защитой. Вопросы, связанные с социальной справедливостью, расовым равенством и системной дискриминацией, получили значительный отклик среди молодежи, - отмечают в EucA. - Возможность высказаться по важным для молодых избирателей вопросам - таким как многообразие, изменение климата и психическое здоровье - привлекла новое число избирателей в возрасте до 25 лет".

Несмотря на все более активное участие молодежи в голосовании, по прогнозам Eurobarometer 2023, 21 % европейцев в возрасте 18-25 лет не пойдут голосовать на предстоящих выборах.

Хакатоны и партизанский маркетинг

Мероприятия, организованные Gen Z Votes, призваны достучаться до равнодушных к политике или сомневающихся. В программе - семинар по созданию видеоисторий, хакатон, видеоолимпиада и семинар по партизанскому маркетингу.

Первые три семинара уже состоялись, осталось провести слет по партизанскому маркетингу в Дубровнике в конце месяца. С 25 по 28 апреля 90 студентов приедут в хорватский город, чтобы создать видеоконтент, призванный стимулировать молодежное голосование. Ребята узнают о методах партизанского маркетинга, а затем выйдут на улицы Дубровника, чтобы снять видеоролики и отредактировать их для публикации в преддверии выборов.

По итогам трех прошедших мероприятий 350 видеороликов уже размещены в Интернете на платформах социальных сетей EucA. Контент, адресованный молодым их сверстниками, с большей вероятностью привлечет внимание, поскольку он помещает важные вопросы в понятный контекст.

Согласно опросу молодежи, проведенному Европарламентом в 2021 году, люди в возрасте от 16 до 30 лет в равной степени узнают новости из социальных сетей и новостных сайтов (41 %).

EucA, представляющая интересы более 18 000 студентов из 17 стран ЕС, пришла к выводу, что на пути вовлечения молодежи в политику все еще есть серьезные препятствия: "Во-первых, многие молодые люди недостаточно знают о ЕС и его функционировании. Они считают, что Европа далека от их повседневной жизни, и в целом не доверяют политической системе, чувствуя себя недостаточно представленными в ней", - рассказали нам в EucA. - Кроме того, молодые люди могут не иметь доступа к исчерпывающей информации о процессе голосования, кандидатах и политических вопросах, что может отбить желание участвовать в выборах. Наконец, молодые люди испытывают чувство незаинтересованности или отстраненности в отношении своего потенциального влияния на процесс принятия политических решений. Некоторые могут думать, что их голос не имеет значения или не повлияет на исход выборов".

В эпоху, когда социальные сети доминируют над способами получения новостей, кампания Gen Z Votes, направленная на борьбу с дезинформацией путем предоставления молодым избирателям возможности самим участвовать в создании рекламного контента, призвана превратить молодежный голос в один из самых сильных на следующих выборах в ЕП.