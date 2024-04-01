От древнеримских мистерий до современной политической сатиры: как европейцы отмечают день дурака?

By David Mouriquand

В какой стране 1 апреля устраивают метание селёдки? Где розыгрыши и шутки разрешены только в первой половине дня?

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От шуток и розыгрышей в кругу друзей до шокирующих заголовков СМИ – вот уже сотни лет день смеха или день дурака отмечается во многих странах мира. Но откуда пришла эта традиция, и есть ли национальные особенности празднования 1 апреля в Европе?

Многие связывают происхождение этого обычая со средневековой Францией: до перехода на григорианский календарь в конце XVI века Новый год отмечали начиная с 25 марта, а кульминация гуляний приходилась именно на 1 апреля. В результате реформы папы Григория XIII начало года стало приходиться на 1 января, а тех, кто отставал от духа времени и продолжал праздновать 1 апреля высмеивали и называли апрельскими дураками.

Историки также указывают на древнеримский праздник Илария (от латинского – "весёлый", "радостный"), который отмечался в конце марта последователями фригийской богини Кибелы и ее почитателя Аттиса. В этот день устраивались игры с переодеваниями, простолюдины пытались подражать знати, соседи и друзья подшучивали друг над другом.

Некоторые отождествляют день смеха с современным индийским фестивалем холи – праздником весны и бога Кришны, который проходит в марте. Участники торжеств устраивают шествия и танцы, осыпая друг друга цветным порошком.

Когда впервые появилось выражение "день дурака"?

В 1561 году фламандский поэт Эдуард де Дене издал комическую поэму, в которой аристократ даёт своему слуге абсурдные поручения, несчастный понимает лишь в конце, что наказы хозяина были не более чем первоапрельской шуткой.

Как отмечают 1 апреля в Европе?

Во Франции, Бельгии, Италии и франкоязычных районах Швейцарии основной розыгрыш связан с наклеиванием рыбы, вырезанной из бумаги, на спину как можно большему числу "одураченных". Делать это нужно незаметно, тогда болтающаяся рыбка будет долго веселить окружающих. Фраза "poisson d'avril" / "pesce d'aprile" ("апрельская рыбка") символизирует доверчивого простака, которого легко "поймать на крючок".

Французские протестующие совместили традицию "первоапрельской рыбки" и политическое высказывание против пенсионной реформы премьер-министра Элизабет Борн, 1 апреля 2023 года. LOU BENOIST/AFP

В Англии в этот день шутки и розыгрыши разрешены только до полудня, а тех, кто не может остановиться, официально провозглашают "апрельскими дураками". В Шотландии это "День кукушки" ("April Gowk Day") или "День хвоста", отмечают праздник в течение двух суток.

В Ирландии традиция предписывает передавать "важные" послания (например, просьбу о помощи) через посредников. Получатель открывает письмо и просит посыльного отправить его другому адресату. Так может продолжаться до бесконечности, пока кто-нибудь не сжалится над бедолагой и не раскроет содержание письма: "Отправь этого дурака к кому-нибудь другому".

В Нидерландах жители обычно запускают селёдку с помощью рогатки в сторону своих соседей и кричат при этом "haringgek" ("селёдочный дурак"). Немцы в этот день рассказывают небылицы и дают детям разные нелепые поручения.

В Греции считается, что удачный розыгрыш в этот день приносит проказнику удачу на весь год.

Испания и Португалия отмечают этот праздник в разные дни. Для португальцев это воскресение и понедельник перед началом Великого поста (многие устраивают розыгрыши и 1 апреля). В этот день было принято бросать друг в друга мукой и не отряхиваться. В Испании "День простаков" или "День святых безгрешных" отмечают 28 декабря. Главное развлечение – прикрепить к чьей-то спине бумажную фигурку!