Новая археологическая прогулка по Риму

Новое пешеходное кольцо соединит всю археологическую зону Рима. Международный тендер выиграл проект итальянских архитекторов из студии Labics

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Ознакомить с самыми известными археологическими раскопками Вечного города в ходе пешей прогулки - цель нового проекта, представленного в в присутствии мэра Рима и министра культуры Италии. Победителем международного конкурса на создание новой пешеходной дорожки через Римский форум была объявлена итальянская студия архитектуры и городского планирования Labics. Проект был выбран среди 23 других, поскольку, по мнению жюри, он лучше всего отвечает всем требованиям, включая близость посетителя к археологическим памятникам. В основе лежит идея создания большого пешеходного кольца, которое соединит всю центральную археологическую зону города,

Роберто Гуалтьери, мэр Рима:

"Основная цель — сделать эту территорию более доступной и понятной, продемонстрировав ее необычайное археологическое наследие. Одновременно цель состоит в том, чтобы вернуть это место городу, чтобы римляне и гости столицы могли наслаждаться его красотой. Это выходит за рамки простого посещения сайта. Это предполагает рассмотрение этой зоны как прекрасного места для встреч или прогулок".

Стоимость проекта составит около 18 миллионов евро, это одна из крупнейших инвестиций в археологические объекты Рима. Обеспечение безопасности и перенаселенность входят в число проблем, с которыми могут столкнуться подобные объекты. В их преодолении поможет уже приобретённый опыт.

Дженнаро Санджулиано, министр культуры Италии:

"В Колизее мы ввели именные билеты, чтобы учесть необходимость обеспечения безопасности и борьбы с переполненностью. Внутрь будет допущено только определенное количество людей, так как доступ в Колизей сейчас ограничен из-за введения именных билетов".

Учитывая, что в 2023 году число посетителей Колизея увеличилось на 24% по сравнению с предыдущим, популярность нового проекта практически гарантирована.