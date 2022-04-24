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Пасхальные богослужения во всем мире

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Пасхальное богослужение в Каире
Пасхальное богослужение в Каире   -   Авторское право  Amr Nabil/AP

Православные христиане отмечают Пасху. На праздничном богослужении в Стамбуле Вселенский Патриарх Варфоломей призвал к немедленному прекращению войны в Украине и во всем мире.

Впервые за два года в Греции верующие могут встретить самый важный для них день без коронавирусных ограничений.

В Афинах представители украинской диаспоры уже более 20 лет собираются в церкви Святой троиц. Сегодня украинские беженцы здесь молятся вдали от родных. "В моей семье это большая традиция, мы собираемся за столом на Пасху, но, к сожалению, в этом году сложилась такая ситуация, что мои родители отмечают праздник в Украине, а я здесь одна", -- рассказывает беженка из Ирпеня.

Пасху встретили также египетские христиане-копты. Меры безопасности в стране были повышены, т.к. в 2017 году жертвами двойного теракта во время богослужений стали десятки христиан.

В Рамаллахе православные церкви отмечали "субботу света" -- из Иерусалима прибыл благодатный огонь. В городе состоялось шествие скаутов под звуки национальной и религиозной музыки.