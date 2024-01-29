"Сексуальный" Христос вызвал споры в Севилье

By Euronews

Постер Страстной недели этого года в испанской Севилье вызвал ожесточённые споры. Совет Братств и гильдий представил плакат в субботу, 27 января.

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Официальный постер Страстной недели этого года с изображением Христа вызвал в Севилье резкую критику испанских ультраконсерваторов, которые назвали его "оскорбительным, слишком сексуализированным и провокационным".

Изображение быстро стало вирусным в социальных сетях, где многие верующие сочли его "несоответствующим христианским ценностям".

На плакате Христос изображён после воскресения из мертвых. Он стоит полуобнаженный на красном фоне, нижняя часть его тела прикрыта белой тканью.

Художник Салустиано Гарсия защитил свою работу:

"Чтобы увидеть сексуальность в моем образе Христа, нужно быть сумасшедшим", – сказал он, подверкнув, что в картине нет ничего, что не было бы представлено в произведениях искусства, насчитывающих сотни лет.

Страстная неделя, напоминающая о смерти и воскресении Христа, очень важна в глубоко католической Испании, особенно в Севилье, которая считается центром празднований.