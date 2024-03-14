Ирония судьбы: Франсуазу Жило воссоединили с Пикассо в стенах его музея

Парижский музей Пикассо впервые покажет работы Франсуазы Жило, музы и возлюбленной Пикассо. Талантливая художница, она оказалась в тени после разрыва с мастером.

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Франсуаза Жило была единственной женщиной, бросившей Пабло Пикассо, и он пообещал разрушить ее карьеру... Успешная художница, Жило долгое время оставались в тени, попав в негласный черный список на французской художественной сцене после разрыва с Пикассо.

Но теперь Парижский музей Пикассо надеется вывести ее из забвения,открыв в одном из залов выставку работ Жило. "Жило не будет представлена как муза Пикассо. Наша экспозиция концентрируется на Франсуазе Жило как на художнице", - пояснили в музее. Сама Жило до выставки не дожила совсем немного. Она умерла в прошлом году в возрасте 101 года.

"Ты никому не нужна!"

Жило родилась в Нейи-сюр-Сен в 1921 году и уже в 5 лет знала, что хочет стать художником. Она изучала искусство, одновременно посещая юридический факультет, и открыла свою первую выставку в Париже в 1943 году. В том же году она встретила Пикассо: ей было чуть больше 20 лет, ему - 61. Бурный роман растянулся на 10 лет, у пары родилось двое детей, Клод и Палома.

Artist Francoise Gilot being interviewed by Reginald Bosanquet about her memoir in 1965. Bob Dear/AP1965

В своих мемуарах "Жизнь с Пикассо" (против которых художник подал три безуспешных иска) Жило описала психическое и физическое насилие, которому подвергалась со стороны партнера. "Он взял сигарету, которую курил, прикоснулся ею к моей правой щеке и держал ее там", - пишет она.- Он, должно быть, ожидал, что я отстранюсь, но я была полна решимости не доставить ему удовольствия".

Жило называла Пикассо "очень жестоким, садистским, безжалостным к другим и к себе".

Волевая по натуре и твердая в своих убеждениях, Жило ушла от Пикассо в 1953 году, вспоминая, как он крикнул ей: "Ты думаешь, люди будут интересоваться тобой? Нет! Это будет лишь любопытство к человеку, чья жизнь так близко соприкоснулась с моей".

Пикассо был так взбешен разрывом, что начал, по словам Жило, "войну" , объединив против нее тех, кто входил в его художественный и интеллектуальный круг. После публикации мемуаров ее стали избегать, что вынудило женщину покинуть Францию и переехать в Соединенные Штаты в 1970-х годах. Там она восстановила свою жизнь и карьеру, продолжая творить до самой смерти. Одна из ее работ продана за 1,3 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в 2021 году.