Сливки европейской анимации на форуме Cartoon Movie в Бордо

Сотни профессионалов, включая продюсеров, закупщиков, создателей и вещателей, собрались в Бордо на форуме Cartoon Movie, где были представлены 55 проектов из 16 европейских стран.

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Каждый год форум Cartoon Movie собирает в Бордо всех ключевых игроков рынка европейской анимации: продюсеров, создателей, закупщиков, дистрибьюторов, художников, вещателей...

Около тысячи профессионалов из 35 стран в течение трех дней обмениваются мнениями о текущих и будущих кино- и телепродуктах. Лейтмотив встречи — сила в единстве.

Создание международной или европейской продукции — вот что такое Cartoon Movie. Это одна из причин, почему мы начали эту программу 26 лет назад, потому что она открывает границы. Она помогает продвигать фильмы. Не только на национальном, но и на международном уровне. Анник Маес генеральный директор форума Cartoon Movie

В программу форума включены художественные и финансовые презентации проектов, находящихся в производстве.

Представлены 55 проектов из 16 европейских стран.

Рынок стремительно развивается, анимация привлекает сегодня не только молодую аудиторию.

По мнению Анник Маес, "анимация для взрослых становится инструментом для рассказа. Это историй, которые становится, я бы не сказала, что легче, но логичнее рассказывать в стиле анимации, как документальные или как художественные. Конечно, мы также видим смешение стилей, гибриды, которые становятся новым жанром".

В этом году фильм Pesta ("Песта"), созданный совместно Норвегией, Германией и Францией, получил престижную премию Eurimages за развитие сотрудничества, которая вручается каждый год на форуме Cartoon Movie. С полностью женским составом!

Это трагическая и невероятная история любви между благородной и благочестивой Астрид и разбойником и язычником Эйлевом.

Pesta Mikrofilm

С момента своего первого проведения в 1999 году Cartoon Movie помог 467 фильмам получить финансирование на общую сумму 3,06 миллиарда евро.