"Мавка": рекордсмен украинского проката выходит на экраны в Европе

Украина - в центре внимания ежегодного форума совместного производства полнометражных анимационных фильмов Cartoon Movie. На этой неделе форум проходит во французском Бордо.

Одно из самых заметных событий форума и украинской анимации - новая лента "Мавка. Лесная песня", которая начала была анонсирована на форуме Cartoon Movie ещё в 2017 году. А сейчас фильм снова здесь уже в готовом виде, скоро он выходит в прокат по всему миру.

Рассказывает Анастасия Верлинская, директор анимационного фестиваля "Линолеум":

"Благодаря Cartoon Movie несколько лет назад мы заручились поддержкой международных партнеров, фильм уже получил признание. Поэтому я верю и надеюсь, что теперь картина будет иметь международный успех, ведь она рассказывает много нового о нашей культуре, представляет и показывает нашу страну. Все мизансцены и локации вдохновлены реальными местами в Украине".

Мировая премьера фильма состоялась в Киеве 3 марта, побив все рекорды кассовых сборов, в том числе и показатели "Аватара": 200 тысяч зрителей уже посмотрели фильм в Украине. Оглушительный успех для военного времени, несмотря на то, что украинская анимация переживает не лучшие времена.

"Прежде всего, нам не хватает финансирования, - продолжает Анастасия Верлинская, - По сути, мы его полностью потеряли в прошлом году: всё государственное финансирование ушло на нужды армии, а многие представители культурной отрасли сегодня - на передовой. Некоторые, увы, погибли на фронте. Но многие всё же продолжают творить и поддерживать жизнь в нашей культуре. Так что, в некотором смысле, украинская культура - в ваших руках, в руках Европы и всего мира, руках, которые поддерживают её".

"Мавка" - история любви, наполненная тайной и сказочными персонажами, в которой, как и полагается, сталкиваются силы добра и зла.

Весной фильм выходит в европейский и общемировой прокат.