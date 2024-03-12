Она больна? Развелась? Умерла? Интернет пестрит слухами о таинственно пропавшей принцессе Уэльской. Учитывая неубедительные фото-извинения, есть ли что-то в этих догадках?

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Что будет, если конспирологи в интернете окажутся правы? На фоне более чем странного скандала с фотографией принцессы Уэльской, сделанной ко Дню матери, этот вопрос кажется вполне уместным.

Кейт Миддлтон принесла извинения после того, как семейная фотография, на которой она запечатлена с тремя детьми, опубликованная в воскресенье, была быстро отозвана агентством AP с пометкой "Kill Notification", гласящей, что "похоже, источник манипулировал изображением".

Многие другие медиа-агентства последовали этому примеру, когда в сети стали указывать на погрешности фотошопа. Затем, в понедельник, Кейт в сети X лично извинилась за инцидент.

"Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хочу принести свои извинения за то, что семейная фотография, которой мы поделились вчера, вызвала путаницу", - написала она.

"Надеюсь, все празднующие были очень счастливы в День матери. К", - подписала будущая королева.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024

Именно так все и произошло, как сообщили вчера наши новости. Но давайте разберемся, насколько странной является вся эта история.

Значимость фотографии заключается в том, что это первое официальное изображение Кейт с тех пор, как в январе она перенесла операцию на брюшной полости.

Кейт не появлялась на публике с Рождества, что является заметным сроком для одной из самых публичных фигур Великобритании. Когда эта фотография впервые появилась, ее восприняли как опровержение уже набивших оскомину теорий о здоровье Кейт и ее положении в королевской семье.

Обычно спекуляции в социальных сетях вокруг членов королевской семьи проходят незамеченными, но в определенный момент вопиющие несоответствия не могут не привлечь внимания.

Оригинальное изображение было предоставлено Кенсингтонским дворцом таким агентствам, как AP, под авторством ее мужа принца Уильяма. Публикация государственным ведомством поддельного изображения, противоречащего политике агентства печати, является дезинформацией, просто и понятно.

Если люди обеспокоены тем, что дворец распространяет дезинформацию, то извинения Кейт отлично вписываются в эту ситуацию. Она берет на себя личную ответственность за редактирование фотографии в фотошопе. Это идеальное оправдание. Кейт вряд ли знала о политике AP, и все это должно быть убрано под ковер - как обычно поступали с любыми эмоциями на протяжении всей британской истории.

Вот только это оправдание не имеет смысла. Во-первых, невероятно, чтобы серьезная и глубоко беспристрастная команда прессы, стоящая за принцем и принцессой Уэльскими, позволила Кейт возиться со столь важным изображением на своем ноутбуке. А тут еще и совершенно не свойственные ей личные извинения прямо от предполагаемого источника, да еще и с лаконичной однобуквенной подписью "К".

Во-вторых, правки сами по себе необычные. Большинство диванных фоторедакторов проводят свои дни, улучшая освещение, убирая морщины и увеличивая размер бедер на своих снимках. Но только не Кейт. Похоже, ее гораздо больше интересуют сложные правки, оставляющие после себя артефакты изменения текстуры поверхности, и компоновка изображений.

То, что одной из основных проблем, на которую указывают, является то, что одежда принцессы Шарлотты явно подверглась вмешательству, говорит о том, что эта фотография была сильно отредактирована, что выходит далеко за рамки любительского фотошопа.

С этого момента все, что мы можем сделать, - это погрузиться в сферу досужих домыслов.

Отличная попытка объяснить происхождение изображения принадлежит TikTok-блогеру Аллин Астон (Allyn Aston). Она утверждает, что фотография была сделана в ноябре 2023 года.

Астон ссылается на ноябрьскую фотосессию Кейт и ее детей, посетивших Baby Bank. В этой фотосессии, которая была опубликована в декабре, Астон отмечает много общего между стилями и текстурами одежды, в которую одеты Кейт и ее дети с фотографии в День матери.

Единственные различия между оригинальной фотосессией и новым снимком - это изменения цвета и текстуры, при этом наиболее очевидные правки коснулись тех предметов одежды, которые были заменены местами - например, юбки Шарлотты.

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Является ли это изображение версией фотографии, сделанной во время ноябрьской фотосессии, в которой поменялась одежда? Может быть. Это правдоподобно.

Но дело не в этом. Дело в том, что эта фотография сделала очевидным, что дворцу есть что скрывать. Начиная с первоначальной подачи фотографии в пресс-службы и заканчивая неубедительными извинениями, дворец ведет кампанию по дезинформации о Кейт Миддлтон, принцессе Уэльской.

Самое простое возможное объяснение заключается в том, что Кейт еще не полностью оправилась от операции, после которой она прекратила выполнять королевские обязанности как минимум до конца марта, и дворец хотел опубликовать обнадеживающие новости о ней, несмотря ни на что.

Однако никто не просил их об этом. Кейт могла бы обойтись и без публикации этого снимка. Но выбор сделать это привел к тому, что СМИ и интернет забурлили слухами и домыслами.

Кейт серьезно больна? Она действительно умерла? Развелась ли она с Уильямом? Неужели статья в Independent, в которой внезапно появилась леди Роуз Хэнбери, маркиза Чолмондели, - это мягкий запуск информации о тайной возлюбленной Уильяма, от которой у него есть ребенок, о чем Кейт узнала недавно?

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Lady Rose Hanbury: Who is the Marchioness of Cholmondeley? https://t.co/H3PUXAuvIepic.twitter.com/GF0pb6tcUW — The Independent (@Independent) March 10, 2024

Большинство из этих бредовых теорий, вероятно, именно таковы.

Но вся эта история - очевидное свидетельство того, что в работе прессы Кенсингтонского дворца царит полный бардак. Что, если сторонники теории заговора правы, опираясь только на свою вопиющую дезинформацию?