Возвращение Кейт: первое официальное фото принцессы Уэльской после операции

By euronews

Фото было опубликовано на официальном аккаунте будущей королевы в соцсетях и приурочено к отмечаемому в воскресенье Дню матери.

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Кенсингтонский дворец опубликовал первую официальную фотографию принцессы Уэльской Кейт после перенесенной ею в январе операции. Фото было опубликовано на официальном аккаунте будущей королевы в соцсетях и приурочено к отмечаемому в воскресенье Дню матери.

На снимке, который датирован 2024 годом, но предполагается, что он сделан на этой неделе её супругом, принцем Уильямом, Кейт изображена в окружении троих их детей - десятилетнего принца Джорджа Уэлльского (второго в линии наследования), восьмилетней Шарлотты и пятилетнего Луи.

Кейт почти две недели провела в лондонской клинике, где в конце января ей сделали операцию на брюшной полости. В Кенсингтонском дворце подчеркивали, что операция была плановой и прошла успешно. Тем не менее, на время восстановления принцесса Уэльская отошла от исполнения своих общественных обязанностей и вернется к ним не раньше Пасхи.

За новостью о госпитализации принцессы Кейт последовало сообщение Букингемского дворца о том, что у короля Карла III диагностирована раковая опухоль. Какое именно онкологическое заболевание выявлено у британского монарха не сообщалось, подчеркивалось только, что это - не рак предстательной железы.

До завершения лечения Карл III будет воздерживаться от публичных мероприятий, но продолжит исполнять церемониальные обязанности.