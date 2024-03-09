В Женеве открылся 22-й кинофорум по правам человека FIFDH

На фестивале в этом году представлены более 40 фильмов. В дебатах после показов примут участие свыше 200 гостей из разных стран мира, в том числе лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

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В Женеве в марте каждый год в течение десяти дней на Международном кинофестивале и Форуме по правам человека (FIFDH) смотрят фильмы и обсуждают актуальные проблемы.

На этот раз в центре внимания женевского кинофорума - права женщин, война в Украине и ситуация в России, а также кризис на Ближнем Востоке.

"Сейчас в мире особо нечему радоваться, если мы говорим о правах человека, но мы убеждены, что культура, и в частности сила кино, помогут изменить ситуацию, донести сильные истории, которые могут воспламенить желание изменить этот мир к лучшему", - говорит одна из руководительниц FIFDH Лаура Лонгобарди.

На открытии фестиваля, которое состоялось 8 марта, в Международный женский день, был показан документальный фильм "Прощай, Тверия" режиссера Лины Суалем. Автобиографическая кинолента рассказывает о судьбе ее матери, палестинской актрисы Хиам Аббасс.

"Это фильм о четырех поколениях палестинских женщин в моей семье, о том, как им удалось сохранить свои истории, воспоминания, несмотря на изгнание. Я думаю, что очень важно отметить жизнь этих женщин, их боевой дух, ценить их человечность, особенно в сегодняшних условиях, когда палестинцы полностью дегуманизированы", - сказала Лина Суалем в интервью Euronews.

Всего в программе Международного кинофестиваля и Форума по правам человека в Женеве более 40 фильмов. После показа киноленты российского режиссёра-документалиста Аскольда Курова "О караванах и собаках" в дебатах, посвященных ситуации в РФ, принял участие лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

"Фестиваль, посвященный правам человека, особенно необходим в наше время. Его цель - объединить художников, активистов и общественность, чтобы привлечь внимание к наиболее актуальным мировым проблемам", - резюмирует Фредерик Понсар.