Международный женский день: в мире проходят акции за права женщин

By Euronews

Женщины до сих пор сталкиваются с насилием и дискриминацией, хотя ситуация и улучшилась в последние годы, подчеркнули в ООН.

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Митинги за гендерное равенство и справедливость проходят в Европе и других странах мира по случаю Международного женского дня.

Тема этого года звучит как "вдохновлять на инклюзивность": активисты подчеркивают важность разных опытов и идентичностей и призывают бороться за права женщин.

В Южной Корее говорят о вовлечении большего числа женщин в политику.

"Примерно через месяц в Южной Корее пройдут парламентские выборы. Мы здесь, чтобы обсудить проблему гендерного неравенства и многие другие вопросы, связанные с женщинами, в период выборов", — говорит генеральный секретарь Объединенной ассоциации корейских женщин О Кён-чин.

8 марта с обращением выступил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он отметил, что, хотя ситуация и улучшилась в последние годы, женщины по-прежнему сталкиваются со многими препятствими.

"Миллиарды женщин и девочек сталкиваются с маргинализацией, несправедливостью и дискриминацией, а непрекращающаяся эпидемия насилия в отношении женщин позорит человечество. Наш мир по-прежнему отражает тысячелетия, когда власть была в руках у мужчин", — отметил Антониу Гутерриш.

Другие заявления делают в Москве: президент России Владимир Путин записал видеопоздравление, в котором подчеркнул, что главное для женщины — это семья и материнство.

"Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа: это рождение детей", — сказал Владимир Путин.

Иллюстрацией сложностей, с которыми до сих пор сталкиваются многие женщины, стала потасовка на манифестации на Филиппинах, когда полиция попыталась разогнать акцию протеста против сексуального насилия.