В Помпеях обнаружена прекрасно сохранившаяся фреска

By Euronews

Помпеи не перестают удивлять потрясающими находками. В городе, погребенном под слоем вулканического пепла, археологи обнаружили уникальную фреску.

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Археологи в Помпеях обнаружили изысканную фреску, изображающую героев античного мифа Фрикса и Геллу. Отмечается, что фреска была найдена на стене комнаты в доме, примыкающем к дому Леды и находится в хорошем состоянии.

Согласно греческой мифологии, близнецов Фрикса и Геллу мачеха обвинила в неурожае и хотела принести Фрикса в жертву. Бежать из дома брату и сестре помогли боги, послав им летающего золоторунного овна.

Во время полета девушка упала и утонула в водах пролива, позднее названного Морем Геллы. Теперь он известен как Дарданеллы.