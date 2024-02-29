На международный конкурс Sony World Photography Awards-2024 было подано свыше 395 000 снимков из более чем 220 стран и регионов.
Объявлены номинанты престижного конкурса Sony World Photography Awards-2024!
Портретная съёмка, спорт, пейзаж, окружающая среда - были отобраны в общей сложности 30 финалистов в 10 профессиональных категориях.
Звание "Фотограф года" получит тот, чьё имя жюри назовёт 18 апреля. Ему также достанется денежный приз в размере $25 000 (USD).
Снимки финалистов, вошедших в шорт-лист, будут выставлены с 19 апреля по 6 мая в лондонском Сомерсет-хаусе.
"Жюри было очаровано этими фото-историями, в которых отразились как радости, так и проблемы человеческого существования на нашей планете. Мы были в восторге от разнообразного, высококачественного и творческого спектра представленных фотографий", - говорит Моника Альенде, председатель жюри.
Вот подборка полюбившихся нам работ: