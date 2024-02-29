На международный конкурс Sony World Photography Awards-2024 было подано свыше 395 000 снимков из более чем 220 стран и регионов.

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Объявлены номинанты престижного конкурса Sony World Photography Awards-2024!

Портретная съёмка, спорт, пейзаж, окружающая среда - были отобраны в общей сложности 30 финалистов в 10 профессиональных категориях.

Звание "Фотограф года" получит тот, чьё имя жюри назовёт 18 апреля. Ему также достанется денежный приз в размере $25 000 (USD).

Снимки финалистов, вошедших в шорт-лист, будут выставлены с 19 апреля по 6 мая в лондонском Сомерсет-хаусе.

"Жюри было очаровано этими фото-историями, в которых отразились как радости, так и проблемы человеческого существования на нашей планете. Мы были в восторге от разнообразного, высококачественного и творческого спектра представленных фотографий", - говорит Моника Альенде, председатель жюри.

Вот подборка полюбившихся нам работ:

"Первый автомобиль", Адали Шелл (ПОРТРЕТ, ФИНАЛИСТ)

The First Car by Adali Schell Credit: Adali Schell

The First Car by Adali Schell Credit: Adali Schell

В 2022 году The New York Times поручила мне сфотографировать моих друзей в их первых автомобилях. Поскольку свои последние подростковые годы я провёл в изоляции из-за пандемии, машина дала мне возможность снова связаться с моим комьюнити и с Лос-Анджелесом. Адали Шелл

"Нулевой голод", Маурицио Ди Пьетро (ЭКОЛОГИЯ, ФИНАЛИСТ)

Zero Hunger by Maurizio Di Pietro Credit: Maurizio Di Pietro

Zero Hunger by Maurizio Di Pietro Credit: Maurizio Di Pietro

В насекомых много белка. Питание ими экологично и оказывает минимальное воздействие на окружающую среду с точки зрения выбросов парниковых газов, потребления воды и использования почвы. Учёные изучают наиболее устойчивые и экономически эффективные способы применения насекомых в качестве источника пищи как для людей, так и для животных. Маурицио Ди Пьетро

'Король без трона: браконьерство и спиливание рогов", Хайдер Хан (WILDLIFE & NATURE, ФИНАЛИСТ)

King Without a Throne: Poached or Dehorned by Haider Khan Credit: Haider Khan

King Without a Throne: Poached or Dehorned by Haider Khan Credit: Haider Khan

В этой серии я хочу поделиться печальной историей двух носорогов, один из которых живёт в немецком Мюнхене, а другой в индийской Калькутте. Несмотря на то, что их разделяют тысячи миль, у этих прекрасных созданий общее прошлое: их обоих лишили гордого рога, что символизирует вред, который люди могут причинить дикой природе. Хайдер Хан

"Серфинг в Дакаре", Томмазо Пардини (СПОРТ, ФИНАЛИСТ)

Surf in Dakar by Tommaso Pardini Credit: Tommaso Pardini

Surf in Dakar by Tommaso Pardini Credit: Tommaso Pardini

Сёрфинг в Сенегале быстро развивается. Я побывал там, чтобы задокументировать жизнь Исмаилы Самб, молодого, многообещающего сёрфингиста, стремящегося стать профессионалом. У здешних сёрферов не самое лучшее снаряжение - у них старые доски и гидрокостюмы, - зато в них есть страсть, она превыше всего. Томмазо Пардини

"Городской кампус в Тегеране", Ясер Мохамад Хани (АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН, ФИНАЛИСТ)

Tehran Campus Town by Yaser Mohamad Khani Credit: Yaser Mohamad Khani

Tehran Campus Town by Yaser Mohamad Khani Credit: Yaser Mohamad Khani

В последние годы из-за роста населения и нехватки жилья в Тегеране, людям приходится переезжать сюда. Ясер Мохамад Хани

"Позолоченные лилии: Портреты срезанных цветов", Тине Поппе (КРЕАТИВ, ФИНАЛИСТ)

Gilded Lilies: Portraits of Cut Flowers by Tine Poppe Credit: Tine Poppe

Gilded Lilies: Portraits of Cut Flowers by Tine Poppe Credit: Tine Poppe

Эти срезанные цветы были куплены в местном цветочном магазине и сфотографированы на фоне репродукций пейзажей в моей студии. Тине Поппе

"Отцовство" Анжелика Коллин (ПОРТФОЛИО, ФИНАЛИСТ)

Parenthood by Angelika Kollin Credit: Angelika Kollin

Parenthood by Angelika Kollin Credit: Angelika Kollin

Мое фотографическое исследование посвящено множеству форм, которые может принять современная семья. Они объединены универсальными человеческими эмоциями: чувством принадлежности, любовью и эмоциональной близостью. Анжелика Коллин

"Флора", Федерико Скаркилли (НАТЮРМОРТ, ФИНАЛИСТ)

Flora by Federico Scarchilli Credit: Federico Scarchilli

Flora by Federico Scarchilli Credit: Federico Scarchilli

Растения - один из основных поставщиков лекарственного сырья, и их следует рассматривать как производителей и динамических контейнеров химических веществ. Эта серия подчёркивает важную роль фармакогнозии в современной биологии. Федерико Скарчилли

"Пленники", Эрнесто Бенавидес (ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЪЕМКА, ШОРТ-ЛИСТ)

Captives by Ernesto Benavides Credit: Ernesto Benavides

Captives by Ernesto Benavides Credit: Ernesto Benavides

Паломничество в Аябаку лежит в основе глубоко укоренившихся католических традиций в южноамериканском регионе. Я присоединился к этим паломникам, чтобы исследовать и запечатлеть их перформативный образ и катарсические ритуалы, которые они совершали для встречи с пленным Господом в терновом венце, идущим на распятье. Эрнесто Бенавидес

"Дом там, где лошадь", Жак Смит (ДИКАЯ ПРИРОДА, ШОРТ-ЛИСТ)

Home is Where the Horse is by Jacques Smit Credit: Jacques Smit

Home is Where the Horse is by Jacques Smit Credit: Jacques Smit

Дом там, где лошадь следует за стадом диких лошадей, обитающих в устье реки Бот в природном заповеднике Руазанд в южноафриканском регионе Оверберг. Как наездник, обладающий знаниями о поведении лошадей, я лишь изредка появлялся там в качестве уважительного наблюдателя, не представляющего угрозу, но внимательного, чтобы избежать любой формы зависимости, доверия или разрушения. Жак Смит

"Нетипичный китайский пейзаж" Фань Ли (ЛАНДШАФТ, ФИНАЛИСТ)

An Atypical Chinese Landscape by Fan Li Credit: Fan Li

An Atypical Chinese Landscape by Fan Li Credit: Fan Li

Эти сцены и объекты – результат человеческого производства и трудовых процессов, которые были нужны для выживания, жизни людей. Они остались и стали частью ландшафта. Некоторые из этих ландшафтов превратились в строительные отходы, разрушающие среду обитания и оставляющие неизгладимые шрамы. Фань Ли

"Открытка с небес, 2023", Питер Франк (КРЕАТИВ, ШОРТ-ЛИСТ)

Postcards From Heaven, 2023 by Peter Franck Credit: Peter Franck

Postcards From Heaven, 2023 by Peter Franck Credit: Peter Franck