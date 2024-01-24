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Выставка CUTE в Лондоне: квинтэссенция мимишности

На подобной выставке явно не обойдётся без котов.
На подобной выставке явно не обойдётся без котов. Авторское право Graphic Thought Facility (1990, UK). Playing Dress Up With AI, 2023 / Louis Wain – Bethlem Museum of the Mind
By David Mouriquand
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Очаровательные пучеглазые животные, пухлые щечки младенцев, цветы и сердечки – новая крупная выставка исследует "непреодолимую силу мимишности" в современной поп-культуре. От эмодзи до интернет-мемов, от видеоигр до роботов.

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"Я вам не милашка, я шикарна до безобразия".

Пища для размышлений от американской драг-исполнительницы и хореографа Алисы Эдвардс, которая, возможно, не так взволнована, как мы, предстоящей лондонской выставкой, где меньше внимания уделяется канонам красоты и больше – мимишности. Эксклюзивно, на самом деле.

В редакции Euronews Culture мы с нетерпением ждали открытия экспозиции в  Сомерсет-хаусе, посвященной влиянию "мимишности" на культуру и общество, с момента её анонса в конце прошлого года.

Она называется просто – и уместно – CUTE и стартует в четверг 25 января.

Луис Вейн
Луис ВейнБетлемский музей разума
Адо Мидзумори, я тут ни при чём! (ок. 1965-75)
Адо Мидзумори, я тут ни при чём! (ок. 1965-75)Музей Яёи Кусама

Выставка, которой руководит Клэр Кэттеролл, главный куратор Сомерсет-хауса, охватывает всё, что заставляет нас таять от восторга: от эмодзи и интернет-мемов до видеоигр, плюшевых игрушек и еды. Свои работы выставляют современные художники разных направлений, исследующие эстетику того, что нас умиляет.

CUTE обещает стать "эпохальной выставкой, изучающей непреодолимую силу мимишности в современной культуре и то, как она стала важным показателем нашего времени".

В выставке участвуют такие художники, как Майк Келли, Юмедзи Такехиса, Ая Такано, Адо Мидзумори, Джулиана Хакстейбл, Вонг Пинг, Рэйчел Маклин, Рам Хэм и другие.

Карен Килимник, "Кошка, сидящая в своей любимой корзине в метель, Гималаи", 2020.
Карен Килимник, "Кошка, сидящая в своей любимой корзине в метель, Гималаи", 2020.Karen Kilimnik
Сэцуко Тамура, блокнот для заметок (ок. 1960-70-х гг.)
Сэцуко Тамура, блокнот для заметок (ок. 1960-70-х гг.)Yayoi Museum

Мы с особым нетерпением ждём иммерсивную визуальную и звуковую музыкальную инсталляцию мультидисциплинарной художницы Ханны Даймонд.

Вдохновлённая пижамной вечеринкой, инсталляция включает в себя коллекцию видеоклипов SOPHIE, Charli XCX, A.G. Cook, GFOTY, Kyary Pamyu Pamyu, felicita и других артистов, а также самой Даймонд.

Автор привносит своё позитивное видение "гиперрозового девичества" и радует публику супермилым коктейлем из электронной музыки. 

Ханна Даймонд, "Аффирмации".
Ханна Даймонд, "Аффирмации".Hannah Diamond
Peeps of Willendorf, 2022.
Peeps of Willendorf, 2022.MSCHF
"Кит-убийца с длинными ресницами I (Rhino Version)", 2018.
"Кит-убийца с длинными ресницами I (Rhino Version)", 2018.Cosima von Bonin, Petzel Gallery, New York.
"Игра в переодевание с искусственным интеллектом", 2023.
"Игра в переодевание с искусственным интеллектом", 2023.Graphic Thought Facility

Как вы уже догадались, немалая роль на выставке CUTE будет отведена кошкам, а Сомерсет-хаус в партнёрстве с Sanrio также отпразднует 50-летие Hello Kitty.

Квинтэссенция мимишности для одних, агент культуры Kawaii с мертвенно холодными глазами убийцы – для других.

Hello Kitty посвящён целый зал, где прослеживается развитие этого персонажа японской поп-культуры. 

Выставка CUTE будет проходить с 25 января по 14 апреля в Сомерсет-хаусе.

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