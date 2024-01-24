Выставка CUTE в Лондоне: квинтэссенция мимишности

Очаровательные пучеглазые животные, пухлые щечки младенцев, цветы и сердечки – новая крупная выставка исследует "непреодолимую силу мимишности" в современной поп-культуре. От эмодзи до интернет-мемов, от видеоигр до роботов.
"Я вам не милашка, я шикарна до безобразия".
Пища для размышлений от американской драг-исполнительницы и хореографа Алисы Эдвардс, которая, возможно, не так взволнована, как мы, предстоящей лондонской выставкой, где меньше внимания уделяется канонам красоты и больше – мимишности. Эксклюзивно, на самом деле.
В редакции Euronews Culture мы с нетерпением ждали открытия экспозиции в Сомерсет-хаусе, посвященной влиянию "мимишности" на культуру и общество, с момента её анонса в конце прошлого года.
Она называется просто – и уместно – CUTE и стартует в четверг 25 января.
Выставка, которой руководит Клэр Кэттеролл, главный куратор Сомерсет-хауса, охватывает всё, что заставляет нас таять от восторга: от эмодзи и интернет-мемов до видеоигр, плюшевых игрушек и еды. Свои работы выставляют современные художники разных направлений, исследующие эстетику того, что нас умиляет.
CUTE обещает стать "эпохальной выставкой, изучающей непреодолимую силу мимишности в современной культуре и то, как она стала важным показателем нашего времени".
В выставке участвуют такие художники, как Майк Келли, Юмедзи Такехиса, Ая Такано, Адо Мидзумори, Джулиана Хакстейбл, Вонг Пинг, Рэйчел Маклин, Рам Хэм и другие.
Мы с особым нетерпением ждём иммерсивную визуальную и звуковую музыкальную инсталляцию мультидисциплинарной художницы Ханны Даймонд.
Вдохновлённая пижамной вечеринкой, инсталляция включает в себя коллекцию видеоклипов SOPHIE, Charli XCX, A.G. Cook, GFOTY, Kyary Pamyu Pamyu, felicita и других артистов, а также самой Даймонд.
Автор привносит своё позитивное видение "гиперрозового девичества" и радует публику супермилым коктейлем из электронной музыки.
Как вы уже догадались, немалая роль на выставке CUTE будет отведена кошкам, а Сомерсет-хаус в партнёрстве с Sanrio также отпразднует 50-летие Hello Kitty.
Квинтэссенция мимишности для одних, агент культуры Kawaii с мертвенно холодными глазами убийцы – для других.
Hello Kitty посвящён целый зал, где прослеживается развитие этого персонажа японской поп-культуры.
Выставка CUTE будет проходить с 25 января по 14 апреля в Сомерсет-хаусе.