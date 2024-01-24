Выставка CUTE в Лондоне: квинтэссенция мимишности

Очаровательные пучеглазые животные, пухлые щечки младенцев, цветы и сердечки – новая крупная выставка исследует "непреодолимую силу мимишности" в современной поп-культуре. От эмодзи до интернет-мемов, от видеоигр до роботов.

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"Я вам не милашка, я шикарна до безобразия".

Пища для размышлений от американской драг-исполнительницы и хореографа Алисы Эдвардс, которая, возможно, не так взволнована, как мы, предстоящей лондонской выставкой, где меньше внимания уделяется канонам красоты и больше – мимишности. Эксклюзивно, на самом деле.

В редакции Euronews Culture мы с нетерпением ждали открытия экспозиции в Сомерсет-хаусе, посвященной влиянию "мимишности" на культуру и общество, с момента её анонса в конце прошлого года.

Она называется просто – и уместно – CUTE и стартует в четверг 25 января.

Луис Вейн Бетлемский музей разума

Адо Мидзумори, я тут ни при чём! (ок. 1965-75) Музей Яёи Кусама

Выставка, которой руководит Клэр Кэттеролл, главный куратор Сомерсет-хауса, охватывает всё, что заставляет нас таять от восторга: от эмодзи и интернет-мемов до видеоигр, плюшевых игрушек и еды. Свои работы выставляют современные художники разных направлений, исследующие эстетику того, что нас умиляет.

CUTE обещает стать "эпохальной выставкой, изучающей непреодолимую силу мимишности в современной культуре и то, как она стала важным показателем нашего времени".

В выставке участвуют такие художники, как Майк Келли, Юмедзи Такехиса, Ая Такано, Адо Мидзумори, Джулиана Хакстейбл, Вонг Пинг, Рэйчел Маклин, Рам Хэм и другие.

Карен Килимник, "Кошка, сидящая в своей любимой корзине в метель, Гималаи", 2020. Karen Kilimnik

Сэцуко Тамура, блокнот для заметок (ок. 1960-70-х гг.) Yayoi Museum

Мы с особым нетерпением ждём иммерсивную визуальную и звуковую музыкальную инсталляцию мультидисциплинарной художницы Ханны Даймонд.

Вдохновлённая пижамной вечеринкой, инсталляция включает в себя коллекцию видеоклипов SOPHIE, Charli XCX, A.G. Cook, GFOTY, Kyary Pamyu Pamyu, felicita и других артистов, а также самой Даймонд.

Автор привносит своё позитивное видение "гиперрозового девичества" и радует публику супермилым коктейлем из электронной музыки.

Ханна Даймонд, "Аффирмации". Hannah Diamond

Peeps of Willendorf, 2022. MSCHF

"Кит-убийца с длинными ресницами I (Rhino Version)", 2018. Cosima von Bonin, Petzel Gallery, New York.

"Игра в переодевание с искусственным интеллектом", 2023. Graphic Thought Facility

Как вы уже догадались, немалая роль на выставке CUTE будет отведена кошкам, а Сомерсет-хаус в партнёрстве с Sanrio также отпразднует 50-летие Hello Kitty.

Квинтэссенция мимишности для одних, агент культуры Kawaii с мертвенно холодными глазами убийцы – для других.

Hello Kitty посвящён целый зал, где прослеживается развитие этого персонажа японской поп-культуры.

Выставка CUTE будет проходить с 25 января по 14 апреля в Сомерсет-хаусе.