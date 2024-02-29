В истории Лондона есть ещё немало пустых страниц, которые предстоит заполнить археологам. В ходе работ по реконструкции Национальной галереи, были обнаружены артефакты, которые свидетельствуют о том, что англосаксонский Люнденвик был больше по площади, чем считалось ранее.

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В Лондонской национальной галерее проводится масштабная реконструкция к 200-летнему юбилею знаменитого музея.

В феврале строители готовились прорыть новый туннель под Юбилейной аллеей - пешеходной дорожкой, соединяющей Трафальгарскую площадь и Оранж-стрит. Едва приступив к работе, они обнаружили артефакты, которые стали настоящим археологическим открытием.

Так, в ходе раскопок нашли очаг, датируемый VII или VIII веком, а ещё столбы, колья, колодец и канавы. Это позволяет предположить, что на месте, где сейчас стоит Национальная галерея, когда-то находилось англосаксонское поселение Люнденвик.

Археологи на раскопках рва в южной части территории Национальной галереи Archaeology South-East/UCL

Лотки с найденными, в том числе керамическими строительными материалами Archaeology South-East/UCL

"Обнаруженные нами артефакты свидетельствуют о том, что поселение Люнденвик простиралось дальше на запад, чем считалось ранее", - сказал Стивен Уайт, руководивший раскопками на Юбилейной аллее.

Также был найден фрагмент стены городского здания, возведённого, предположительно, в XVII или XVIII веке. Изучив материалы, эксперты также выяснили, что стену несколько раз и в разные периоды уплотняли и восстанавливали, причём вплоть до XIX века.

Загадки истории Лондона

За последние 100 лет в районе Большого Лондона были исследованы тысячи археологических памятников, каждый из которых открывает все новые подробности о прошлом города.

Археологи извлекают артефакты из земли на месте раскопок Archaeology South-East/UCL

Археолог просеивает грун в поисках артефактов Archaeology South-East/UCL

Научный сотрудник Archaeology South-East рассматривает кирпичи с места раскопок. Archaeology South-East/UCL

До Лондона существовал обнесённый стеной римский город Лондиниум, который был основан в 47 году нашей эры и оставлен поселенцами в V веке.

Преемником Лондиниума стал Лунденвик - англосаксонский торговый пункт, который с VII века простирался от западных стен римского города.

Национальная галерея расположена в западной части этого поселения. И хотя в окрестностях уже находили артефакты, относящиеся к периоду правления англосаксов, раскопки на Юбилейной аллее предоставили трудно оспоримые доказательства того, что городской центр простирался так далеко на запад.

200 лет Национальной галерее

Лондонская национальная галерея была основана в 1824 году. В ней хранится коллекция живописи западноевропейских художников конца XIII - начала XX веков.

В коллекцию входят работы таких мастеров, как Рафаэль, Рембрандт, Ренуар, Беллини, Сезанн, Дега, Моне, Ван Гог и Ван Дейк.

В Национальной галерее Великобритании хранится коллекция картин западноевропейских живописцев конца 13-го - начала 20-го веков. The National Gallery Photographic Department

Национальная галерея расположенная на Трафальгарской площади Лондона. Её основали в 1824 году. The National Gallery Photographic Department

Юбилейная аллея появилась, когда Национальная галерея построила в 1991 году крыло Сэйнсбери для своей коллекции картин эпохи раннего Возрождения.

До того на территории к северу от Трафальгарской площади в разные исторические периоды стояли королевские конюшни Ричарда II, ряды жилых домов, велась охота на ястребов. По словам Сары Янгер, директора проекта NG200 Welcome, недавнее археологическое открытие показало, что "богатая история Национальной галереи не начинается и не заканчивается коллекцией, которая висит на стенах музея”.