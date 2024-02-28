Автор книги, которую, как утверждается, экранизировал канал BBC, отвергла обвинения, сославшись на "досадное совпадение".

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Испанская государственная телекомпания RTVE потребует "объяснений" от BBC в связи с обвинениями в плагиате в адрес авторов недавно анонсированного британским каналом телесериала.

В анонсе "Министерство времени" представлен как "новый" и "совершенно уникальный" телепродукт. Но его описание сразу же вызвало споры в связи с поразительным сходством с уже существующим испанским телешоу.

Ни единого упоминания о нём в анонсе BBC нет. Хотя испанская телевизионная драма "El Ministerio del Tiempo", которая выходила в эфир с 2015 по 2019 год, имеет те же название и элементы сюжета.

Вместо этого британская телекомпания заявила, что источником вдохновения для авторов послужил ещё не опубликованный роман британско-камбоджийской писательницы Калианы Брэдли, выход которого намечен на 14 мая.

В чем сходство между сериалами?

Штаб-квартира BBC в Лондоне Credit: Frank Augstein/AP

В анонсе BBC говорится, что сериал "повествует о недавно созданном правительственном департаменте - Министерстве времени. Оно собирает "экспатов" из разных периодов истории, чтобы провести эксперимент и выяснить, насколько реализуемы путешествия во времени".

Для сравнения, испанский сериал "рассказывает о подвигах секретной следственной группы в вымышленном Министерстве времени. Она занимается инцидентами, вызванными путешествиями во времени, которые могут привести к изменениям в настоящем".

Это не первый случай, когда вокруг "Министерства времени" разгорается спор об авторских правах.

Onza Partners, продюсерская компания, стоящая за сериалом, ранее подала в суд на американскую телекомпанию CBS из-за её телепродукта 2016 года "Timeless", который якобы "скопировал" их шоу. В мае 2017 года стороны заключили мировое соглашение, иск был отозван.

Какова реакция на обвинения BBC в плагиате?

Сходство между новым телешоу BBC и "El Ministerio del Tiempo" не осталось незамеченным, и многие поклонники испанского сериала выразили свое возмущение в социальных сетях.

Один из его авторов Хавьер Оливарес поделился своими размышлениями по поводу возникших разногласий в своём микроблоге в X, ранее известном как Twitter.

Он отметил: _"Мне становится всё яснее, что кто-то забил гол - автогол - в ворота BBC"._Он выразил удивление тем, что BBC не знает о его сериале, хотя он доступен на Netflix UK и ему уделяли немало внимания международные СМИ, например издание Variety.

Оливарес также подчеркнул, что обычный поиск в Google по запросу "Министерство времени" тот же выдаёт испанский сериал. Из чего, по его мнению, следует, что британская корпорация должна была знать о его существовании.

В свою очередь, Калиана Брэдли, автор книги, которую, как утверждается, и экранизировала BBC, заявила: "Мой литературный дебют "Министерство времени", который выходит в мае этого года, является оригинальным художественным произведением. Я никогда не видела испанского сериала, и идентичные названия - досадное совпадение".

BBC пока никак не отреагировала на возникшие разногласия.