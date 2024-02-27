Уроженка Ирана стала "Мисс Германия 2024"

By Euronews

Апаме Шёнауэр переехала в Германию из Ирана, когда ей было шесть лет.

РЕКЛАМА

39-летняя архитектор и мать двоих детей Апаме Шёнауэр выиграла приз в размере 25 000 евро, победив в финале "Мисс Германия 2024" восемь своих соперниц. Она родилась в Иране, но с детства живет в Германии.

На конкурсе она заявила о своей приверженности правам женщин, уделив особое внимание Ирану: "Я думаю, что Германия должна немного больше раскрыть свои объятия и позволить нам быть более яркими".

Свою цель она определила как "помочь молодым женщинам реализовать свои мечты" и в то же время попросила женщин иммигрантского происхождения интегрироваться в принимающее общество, сохраняя свою культуру: "Я всегда праздную Рождество и иранский Новый год".

Апаме Шёнауэр родилась в Тегеране, но, когда ей было шесть лет, она бежала со своей семьей в Германию: "Мы поехали в Германию, чтобы мы с сестрой могли жить свободно. Это был нелегкий путь".

По данным организаторов, заявки на участие в конкурсе подали 15 тысяч женщин. Изначально "Мисс Германия" был конкурсом красоты, но в 2019 он кардинально изменился. Теперь участниц больше оценивают не по внешнему виду, а по их личности, индивидуальной целеустремленности, творчеству или уникальной жизненной истории.

Профили участниц этого года очень разные. Тамара Шваб из Баварии уже два с половиной года живет с донорским сердцем, а Кристина Модржеевски из Динслакена страдает редким аутоиммунным заболеванием и вынуждена передвигаться в инвалидной коляске из-за неподвижности конечностей.

"Я думаю, это очень хорошо, что конкуренция так сильно изменилась, — заявила в видеообращении министр семьи Германии от "Зеленых" Лиза Паус. — Сегодня вместо однобокого образа женщины мы видим взгляд на жизнь людей".

"Это вообще не конкурс красоты", — сказала церковная активистка и основательница молодежной ассоциации в городе Магдебурге, которая в прошлом году стала Мисс Германия, Кира Гейсс.

В конкурсе "Мисс Германия" было снято возрастное ограничение в 39 лет, и теперь участвовать могут все женщины старше 18 лет. Победительнице больше не вручается корона, её платье украшает лишь лента.