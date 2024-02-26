Музей Виктории и Альберта в Лондоне нанимает фаната Тейлор Свифт

Предполагается, что "свифти" примет участие в создании коллекции памятных вещей, связанных с певицей.

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Музей Виктории и Альберта в Лондоне известен огромной коллекцией произведений искусства, дизайна и перформансов. Здесь проводились грандиозные выставки, посвященные звездам музыки — от Дэвида Боуи до Pink Floyd.

Теперь музей обращает свой взор на самое громкое имя в современной поп-музыке: Тейлор Свифт. Музей ищет фаната певицы, чтобы пригласить его в качестве советника.

В этой роли "свифти" будет делиться своими знаниями об авторе Anti-Hero и ее огромном влиянии на фанатскую культуру.

Тейлор Свифт готовится отправиться в европейскую часть своего рекордного тура Eras Tour, и поклонники певицы уже обмениваются самодельными браслетами дружбы. Одной из главных ролей нового музейного советника будет объяснение смысла, который скрывается за этими браслетами.

Фанаты Тейлор Свифт в Токио 7 февраля 2024 AP Photo

Музей Виктории и Альберта обращается за помощью не только к "свифти". Музей нанимает пять советников-фанатов звезд, а также ищет экспертов по кроксам, дрэгу, эмодзи и тафтингу.

Рабочий день официально длится ноль часов, а зарплата указана как "конкурентоспособные стимулы", так что речь идет скорее о хобби на неполный рабочий день, чем о работе на полную ставку. Прием заявок заканчивается 7 марта.

Ранее музей Виктории и Альберта уже нанимал на подобные должности экспертов по кувшинам Тоби, картам покемонов, лего и одежде в стиле горпкор.