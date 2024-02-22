Началась масштабная реставрация знаменитого балдахина Бернини в Ватикане

В соборе Святого Петра в Ватикане началась реставрация балдахина Бернини над главным алтарём. Это первая полная реставрация на последние 250 лет

РЕКЛАМА

Реставрация балдахина над главным алтарем, который считается одним из самых сложных произведений искусства всех времён, началась в соборе Святого Петра в Ватикане.

10-этажный бронзовый навес в стиле барокко был заказан Папой Урбаном VIII скульптору и архитектору Джованни Лоренцо Бернини в 1620-ом году. Это будет первая полная реставрация за 250 лет. Её стоимость оценивается в €700 тысяч.

"Это реставрация, подготавливающая__к сохранению, которое, как мы надеемся, продлится еще 200 лет. Ведь последняя крупная реставрация была проведена 250 лет назад", - говорит инженер Альберто Капитануччи.

Балдахин высотой 28,74 метра и весом 63 тонны над главным алтарем рядом с криптой, где захоронен первый папа римский Святой Петр, состоит из нескольких материалов, в том числе мрамора, бронзы, дерева, железа и золота. На его создание ушло 9 лет.

Реставрация полностью финансируется американской католической организацией "Рыцари Колумба". Её планируется завершится к концу ноября, чтобы подготовить к Юбилейному 2025 году.