Эта идея появилась через несколько недель после того, как в адрес испанских режиссеров Карлоса Вермута и Армандо Равело прозвучали обвинения. Вермут был обвинен в сексуальном насилии, а Равело - в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.

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Отголоски первого дела #MeToo в испанском кино становятся все громче.

Недавно Министерство культуры страны объявило о создании отдела по "информированию и предотвращению сексистского насилия в культурном секторе".

Это заявление было сделано после того, как киноиндустрию страны раскритиковали за молчание и противоречия, а также за то, что она была очень осторожна в своих заявлениях по поводу обвинений в сексуальном насилии против режиссера Карлоса Вермута, в то время как при обсуждении других громких проблем служила важной платформой.

И только в прошлую субботу, во время вручения премии "Гойя" - самой важной в индустрии - испанский кинематограф сказал свое слово.

"Мы хотим сказать жертвам, что они не одиноки. Сексуальное насилие есть и здесь", - заявила актриса и певица Ана Белен, одна из ведущих гала-концерта.

Вермут, испанский режиссер, получивший "Золотую раковину" фестиваля в Сан-Себастьяне за фильм "Волшебная девушка", в прошлом месяце был обвинен в сексуальном насилии двумя женщинами, одна из которых работает в аудиовизуальной индустрии, а другая - студентка.

В расследовании, опубликованном El País, женщины обвинили режиссера в том, что он использовал свою славу и положение в киноиндустрии для насильственных сексуальных отношений, на которые они не давали согласия.

Одна из женщин утверждала, что испанский режиссер душил ее, и что в тот момент она почувствовала, что что-то не так, но лишь позже поняла, что подверглась сексуальному насилию.

Что изменится с появлением нового подразделения по борьбе с гендерным насилием?

"Мы должны четко осознавать, что речь идет о структурном насилии, которое требует участия всех, включая государственные учреждения", - заявил Педро Санчес, премьер-министр Испании, во время вручения премии "Гойя".

О новом подразделении по борьбе с мужским насилием в секторе почти ничего неизвестно: ни о его структуре, ни о бюджете, который будет на него выделен, ни о специалистах, которые войдут в его состав.

"Отдел будет рассматривать любые заявления о сексуальном насилии или любой форме мужского насилия, - сообщил министр культуры Эрнест Уртасун. - Мы должны отреагировать на очень серьезную проблему".

У подразделения будут две задачи: помогать жертвам гендерного насилия в этом секторе и готовить отчеты, чтобы определить, что не так в этом секторе, и дать советы женщинам, работающим в нем.

Карлос Вермут Abraham Caro Marin/AP

"Мы хотим, чтобы культура стала безопасным пространством для всех женщин", - говорится в заявлении, опубликованном министерством, которое также заверило, что будет помогать женщинам, не сообщившим о своей ситуации в полицию, как, например, те три женщины, которые написали заявление на режиссера Карлоса Вермута в газете El País.

Что касается Армандо Равело, то он признал свое "неэтичное поведение", сказал, что понимает, что это может привести к концу его карьеры, и призвал мужчин "пересмотреть свое поведение".