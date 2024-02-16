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Открылся 74-й Берлинский кинофестиваль

Протестующий держит плакат "Нет расизму! Нет "Альтернативе для Германии!"" на красной дорожке Берлинале, 15 февраля 2024
Протестующий держит плакат "Нет расизму! Нет "Альтернативе для Германии!"" на красной дорожке Берлинале, 15 февраля 2024 Авторское право AP Photo/Ebrahim Noroozi
By Liv Stroud
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Открытие Берлинале ознаменовалось протестами на красной дорожке.

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В Германии стартовал 74-й Берлинале. В борьбе за главный приз кинофестиваля, "Золотого медведя", в этом году участвуют 20 фильмов. Критики отмечают их разнообразие, а также контрастный состав международного жюри. Его возглавила кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго, которая играла женщину-гуманоида Маз Канату в "Звездных войнах".

2024-й станет последним годом для директоров Берлинского кинофестиваля Карло Шатриана и Мариэтт Риссенбек, которые покинут свои посты после пяти лет работы.

""Кухня", "Кукушка" и "Такие мелочи" — среди самых ожидаемых фильмов этого года. Главную роль в "Таких мелочах" исполнил Киллиан Мерфи, продюсером выступил Мэтт Дэймон. В этом году жюри будет очень интересно решать, какой фильм получит "Золотого медведя"", — передает из Берлина корреспондент Euronews Лив Струд.

Уже в первый вечер Берлинале поклонники кино выстроились в многочасовую очередь, чтобы попасть на премьеру ирландской драмы "Такие мелочи". 

А на красной дорожке сразу прошли три акции протеста: против расизма и против ультраправой партии "Альтернатива для Германии". В начале февраля стало известно, что организаторы пригласили на церемонию открытия ультраправых политиков. Начались протесты, и приглашения отменили, но о недоразумении всё же не забыли.

Критики отмечают, что Берлинский кинофестиваль этого года стал самым политическим за последние десятилетия.

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