Дима Арбуз, украинский комик, который шутит о войне

Украинский комик Дима Арбуз больше всего на свете хотел бы перестать шутить про Путина. Но он чувствует, что должен это делать, пока война в Украине продолжается

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Кто-то скажет, что юмор помогает в любых ситуациях. Но только не 24 февраля 2022 года - в день российского вторжения в Украину, когда смеяться было не над чем. "Я не думаю, что кто-то из украинцев когда-нибудь забудет тот момент и где они тогда находились, - говорит украинский комик Дима Арбуз. - Это все равно что спрашивать американцев об 11 сентября".

Только для украинцев под угрозой оказалось само существование их суверенного государства. Дима точно помнит, где он был в тот день - в Мюнхене, готовился к вылету в Южную Африку, откуда родом его жена. К тому времени Дима жил в Берлине уже несколько лет после того, как переехал из Финляндии в качестве студента.

Как переключиться с IT на стендап-комедию?

После окончания учебы в Берлине и начала работы в сфере IT Дима начал выступать с живыми стендап-выступлениями. Именно тогда он стал полноценным комиком и завсегдатаем оживленной берлинской сцены стендап-комедии.Теперь он известен под именем Dima Watermelon. Это его украинская фамилия Арбузин в переводе на английский. Мы встретились с Димой перед его выступлением в известном комедийном заведении в Нойкёльне, одном из районов Берлина.

Шутки о войне

Изначально политические шутки не были свойственны Диме. Но обстоятельства, даже в мире смеха, заставляют приспосабливаться.

"Я никогда не хотел быть политическим комиком, - говорит он. - Но из-за войны мне приходится затрагивать эту тему. Я стал писать больше шуток о войне, о России и о Путине. Юмор очень важен, потому что это что-то, что всегда есть у людей. Знаете, вы можете смеяться и чувствовать себя лучше, когда смеетесь".

Когда Дима только начинал выступать в качестве комика в 2018 году и его спрашивали о национальности, в ответ он шутил, что ему сначала нужно проверить новости.

Во время его живого выступления один из зрителей спрашивает его, почему он здесь, а не там. Дима приглашает его на тет-а-тет после шоу, чтобы поговорить об этом подробнее. А пока ему приходится продолжать, ведь зал полон, люди заплатили за шоу - они хотят, чтобы их развлекали.

Мы задали Диме похожий вопрос перед началом его комедийного часа. Он считает, что это сложный вопрос, но говорит, что если бы его призвали в армию и не было бы другого выхода, то, конечно, он бы пошел. Он не уверен в том, что на самом деле может предложить. Он считает, что некоторые группы людей не очень подходят для армии, и артисты попадают в эту категорию, но он прошел базовую военную подготовку как радист воздушно-космических систем.

Родной город Димы - Ирпень, печально известный из-за войны

Его комедия на иностранном языке - английском. Он никогда не выступал со стендапом на родном языке. Хотя он воспитывался в Украине на двух языках - мать говорила по-украински, а отец по-русски, - сам он всегда говорил по-украински.

Дима родом из западного пригорода Киева - Ирпеня, где в первые месяцы войны было остановлено наступление российских войск. Раньше он даже не говорил людям, что он из Ирпеня, потому что его никто не знал, просто говорил - из Киева. Во время войны этот город известен, как и многие другие места в Украине. Дима не возвращался в Ирпень с начала войны.

Местный житель сидит у подъезда поврежденного обстрелом дома в Ирпене, 24 мая 2022 года Vadim Ghirda/AP

Половина моего родного города была разрушена. Я вырос в Ирпене и Буче. Когда я увидел фотографии из Бучи, я не мог спать двое суток Дима Арбуз стендап-комик

"Это было очень больно, я бы хотел, чтобы эти места остались в моей голове, в моей памяти. Я не знаю, как правильно поступить".

"Отнестись к войне серьезно и поставлять Украине больше оружия"

Дима уверен в одном: люди на Западе и в Западной Европе не воспринимают ситуацию достаточно серьезно.

"Я только что слушал Путина и Россию, - говорит комик. - Они не играют и настроены серьезно. И эта идея, что они остановятся в Украине, возьмут Крым и Донбасс и остановятся, это просто неправда, потому что, как я уже сказал, Россия была последовательна в течение 20 лет захвата, попыток восстановления Российской империи, бывшего Советского Союза. Я надеюсь, что западный мир отнесется к этой войне более серьезно и действительно будет поставлять Украине больше оружия, а не только остатки".

Украинская община связана теснее, чем когда-либо

Дима очень пессимистично смотрит на будущее Украины и Европы. Он считает, что все может стать только хуже. Он надеется, что ему, его семье и друзьям удастся пережить этот кошмар.

"Единственное, что изменилось, - это то, что украинцы стали намного ближе друг к другу как народ".

В его жизни произошли и другие большие перемены. Например, мама Димы приехала в Берлин как беженка. Они тоже стали намного ближе, чем были до вторжения.

Дима говорит, что стереотип о том, что люди хотят приехать в Германию ради финансовой выгоды, на самом деле не соответствует действительности. Люди, особенно пожилые, как его мать, не хотят здесь находиться, уверяет украинский артист. Нет никакого удовольствия жить в городе, где очень трудно найти жилье как беженцу, где бюрократические препоны настолько сложны, что многие предпочли бы вернуться домой.

Он даже шутит, что она предпочла бы слышать сирены, чем каждый день сталкиваться с немецкой бюрократией.

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"Путин может предложить только войну, больше ничего"

Дима добавляет, что Путин может предложить россиянам только войну и ничего больше, у него нет пути назад, нет выхода, даже если бы ему предложили мирное соглашение. Он добавляет, что "Путин серьезно настроен по отношению к странам Балтии". Дима считает, что они также входят в список для вторжения: "Он ненавидит Польшу. Мы должны отнестись к этому серьезно".

В одном из своих выступлений он шутит, что, поскольку он украинский комик, публика в Западной Европе и публика в Восточной Европе имеют очень разные ожидания от его материала и его шуток о России.

Дима знает, что с инфляцией и кризисом стоимости жизни повседневное качество жизни ухудшилось для большинства людей даже в Западной Европе: "Но здесь люди хотя бы не умирают".

"Я надеюсь, что все решится само собой, - заключает Арбуз. - Но да, давайте отнесемся к этому серьезно, ребята".