Лучшие снимки всемирного конкурса Sony World Photography Awards 2024

Всемирная организация фотографии представила снимки-победители всемирного конкурса, среди которых яркие портреты, великолепные пейзажи и потрясающие снимки природы.
Всемирная организация фотографии объявила победителей престижной премии Sony World Photography Awards 2024.
В заявлении для прессы отемчается, что эти снимки продемонстрировали "уникальные стили и подходы фотографов к работе".
В конкурсе участвовало более 395 000 снимков, охвативших такие темы, как природа, архитектура, портреты и спорт. Снимки-лауреаты были сделаны фотографами из 54 стран.
Жюри оценивало их анонимно.
Полюбуйтесь некоторыми из наиболее понравившихся нам снимками-победителями и номинантами этого года.
Полный список фотографий можно посмотреть на сайте Всемирной организации фотографии, где представлены все национальные и региональные победители и шорт-лист.
Победители студенческого, молодежного, открытого и профессионального конкурсов Sony World Photography Awards будут объявлены 18 апреля и вместе с победителями национальных и региональных премий будут представлены на выставке, которая пройдет в Сомерсет-хаус в Лондоне с 19 апреля по 6 мая.