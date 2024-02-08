Лучшие снимки всемирного конкурса Sony World Photography Awards 2024

By Euronews

Всемирная организация фотографии представила снимки-победители всемирного конкурса, среди которых яркие портреты, великолепные пейзажи и потрясающие снимки природы.

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Всемирная организация фотографии объявила победителей престижной премии Sony World Photography Awards 2024.

В заявлении для прессы отемчается, что эти снимки продемонстрировали "уникальные стили и подходы фотографов к работе".

В конкурсе участвовало более 395 000 снимков, охвативших такие темы, как природа, архитектура, портреты и спорт. Снимки-лауреаты были сделаны фотографами из 54 стран.

Жюри оценивало их анонимно.

Полюбуйтесь некоторыми из наиболее понравившихся нам снимками-победителями и номинантами этого года.

Mitul Kajaria - National Awards 1st Place, India 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Wasiri Gajaman- National Awards 1st Place, Sri Lanka 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Kenichiro Hagiwara - National Awards 1st Place, Japan 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Tran Tuan Viet - National Awards 1st Place, Vietnam 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Vladimir Karamazov, Cyrprus, Greece, Bulgaria & North Macedonia – Regional Award 1st Place 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Jair Fernando Coll Rubiano, Latin America National Awards 2nd Place, Columbia 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Tijana Morača; European Regional Awards Shortlist, Serbia 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Bibek Kunwar – National Awards 1st Place, Nepal 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Mohammad Mirza, National Awards 1st Place, Kuwait 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Seongmin Park, National Awards 2nd Place, Republic of Korea 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Полный список фотографий можно посмотреть на сайте Всемирной организации фотографии, где представлены все национальные и региональные победители и шорт-лист.

Победители студенческого, молодежного, открытого и профессионального конкурсов Sony World Photography Awards будут объявлены 18 апреля и вместе с победителями национальных и региональных премий будут представлены на выставке, которая пройдет в Сомерсет-хаус в Лондоне с 19 апреля по 6 мая.