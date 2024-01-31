Братья наши меньшие - во весь экран: лауреаты конкурса фотографий дикой природы

"Фотография природы - это отличный способ повысить осведомлённость о том, как важно беречь нашу планету", - утверждают организаторы смотра.
Объявлены победители первого международного фотоконкурса Nature Photography Contest.
"Фотография природы - это отличный способ повысить осведомлённость о том, как важно беречь нашу планету", - объясняют организаторы. - Эта международная фотопремия - шанс для фотографов всех уровней продемонстрировать свои работы, на которых запечатлены самые настоящие чудеса мира природы".
Лауреатов определяли по 10 категориям: "Природный ландшафт", "Дикая природа", "Макросъёмка", "Забавная природа", "Подводный мир", "Птицы", "Жизнь растений", "Ночной мир", "Воздействие на окружающую среду" и "Наша общая планета".
Награду "Фотография года" получил снимок "Морской лев в Лос-Илотес" фотографа Глена Остла (См. ниже).
"На снимке Остла запечатлён момент, когда морской лев словно позирует перед объективом на фоне скопления рыб, образующих неповторимый естественный фон", - пояснили члены жюри.
"Вся естественность животного и сложность многослойного изображения прекрасно иллюстрируют важность заботы о морской экосистеме, обитателей морей".
Награду "Фотограф года" получил Ален Шредер за "мощный посыл" его снимков.
"Фотографии Алена Шредера выделяются своей приверженностью борьбе в защиту окружающей среды".
Также его работа победила в номинации "Наша общая планета.
Организаторы Nature Photography Contest решили внести дополнительный вклад в природное разнообразие. По числу участников были подготовлены саженцы деревьев - всего 400. Помимо награды, победитель получил право решить, в какой точке планеты они будут посажены.
А вот подборка самых впечатляющих, на наш взгляд, снимков из представленных на конкурсе.
"Природный ландшафт"
Победитель: Марек Бигальски - "Горящий цветок"
"Когда я исследую Исландию, больше всего мне нравится любоваться красотой замёрзших рек с высоты. Такие реки называют "заплетёнными в косы", потому что на них образуются необъяснимо переплетающиеся между собой ледяные узоры".
"Дикая природа"
Победитель: Сумья Ранджан Бхаттачария - "Сказки на песке"
"Скорпион обитает во многих регионах Индии. В Джайсалмере, как только наступает вечер, они выходят из дюн, чтобы подкрепиться. Скорпионы при слабом ультрафиолетовом освещении начинают светиться ярко голубым. Снимок был сделан с помощью фонарика, который осветил полосы, созданные ветром на дюнах".
"Макросъёмка"
Победитель: Адриан Трухта - "Паук-мечтатель".
"Утренняя роса, солнце и красивая самка Philaeus chrysops, гуляющая вокруг своего гнезда. Фотосессия в естественной среде. При естественном свете".
"Забавная природа"
Победитель: Панисара Шрипратум - "Понедельник".
"Пятнистая сова (Athene brama) показывается из дупла дерева на территории университетского кампуса. Этот вид сов отличается небольшими размерами. Они питаются по ночам и часто встречаются в городской среде."
"Подводный мир"
Победитель: Йи Линь Ценг - "Клубок"
"Личинка морского угря почуяла угрозу".
Птицы
Победитель: Алессио Кальвиани - "Тупик в Исландии"
"Тупик, гуляющий по скалам в Исландии".
"Растительный мир"
Победитель: Марсио Кабрал - "Пандора"
"Эта панорама показывает красоту Чапада-дос-Веадейрос, бразильского национального парка, который отличается богатым биоразнообразием и захватывающими дух пейзажами. Белые цветы на переднем плане, — редкий вид Paepalanthus, род растений, эндемичных для этого региона. Они были подсвечены лампой Scurion для контраста с тёмным небом. На заднем плане Млечный путь изгибается над холмами".
"Ночной мир"
Победитель: Марк Марко - "Los arcos y la cueva".
"Панорамная ночная фотография, на которой мне удалось запечатлеть небесную арку. Она стала фоном к скальным воротам Es Pontàs. Ещё там можно увидеть маленькую пещеру".
"Воздействие на окружающую среду"
Победитель: Мухаммад Хоссейн - "Сон уставшего".
"Многие бездомные в Бангладеш потеряли свои дома и имущество из-за частых наводнений и других природных катаклизмов. Они были вынуждены переехать в Дакку. В больших городах этим людям негде укрыться. Их день начинается на мусорных свалках и улицах, на лодках, на дорогах, ведущих в никуда. Они работают уличными лоточниками, лодочниками, чернорабочими и выполняют другие случайные работы".
"Наша общая планета"
Победитель: Ален Шредер - "Спасение орангутанов 01".
"Сиболангит, карантинный центр SOCP, Северная Суматра, Индонезия. Вся команда SOCP готовит к операции операции Бренду, 3-месячную самку орангутана (у неё ещё нет зубов). Вводят успокоительное, измеряют температуру, держат голову малышки или руку".
И, наконец, ещё одна работа - любимая у Euronews Culture - "О, мой язык" Ашане Марасингхе, финалист в категории "Забавные животные":
Более подробную информацию о конкурсе фотографий природы и его финалистах можно найти здесь.