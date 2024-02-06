Золотой век Сан-Ремо на фотовыставке в Турине

Немного ностальгии по непревзойдённому стилю и культурному триумфу Италии – в Galerie d'Italia открылась экспозиция, посвящённая легендарному песенному конкурсу.
Для кого-то культовый фестиваль Сан-Ремо – это не про современных итальянских исполнителей, это по-прежнему чёрно-белый миф, часть национальной идентичности, напоминание о послевоенной эпохе, когда Италия задавала культурные тренды.
В предверии очередного музыкального шоу на побережье Лигурии известная туринская галерея Gallerie d'Italia решила приобщиться к духу Сан-Ремо, представив новую потрясающую фотовыставку.
Фестиваль был основан в 1951 году с целью оживить экономику курорта. На первых порах выступления артистов транслировались только по радио, но в 1955 году мероприятие стало набирать популярность, и с тех пор Сан-Ремо фактически неразрывно связан с историей итальянского телевидения.
Он послужил вдохновением для проведения конкурса песни "Евровидение" и дал старт карьере некоторых из самых известных итальянских исполнителей, таких как Андреа Бочелли и Эрос Рамазотти.
На выставке под названием "Вне времени: чёрно-белый фестиваль в Сан-Ремо 1951-1976" представлены 85 великолепных фотографий из архива Publifoto Intesa Sanpaolo.
От репетиций и эффектных фотосессий до гримёрных – уникальные снимки проливают свет на то, что творилось за кулисами фестиваля, когда он проходил в стенах казино Сан-Ремо.
Выставка продлится с 1 февраля по 12 мая 2024 года.