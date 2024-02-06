Золотой век Сан-Ремо на фотовыставке в Турине

Немного ностальгии по непревзойдённому стилю и культурному триумфу Италии – в Galerie d'Italia открылась экспозиция, посвящённая легендарному песенному конкурсу.

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Для кого-то культовый фестиваль Сан-Ремо – это не про современных итальянских исполнителей, это по-прежнему чёрно-белый миф, часть национальной идентичности, напоминание о послевоенной эпохе, когда Италия задавала культурные тренды.

В предверии очередного музыкального шоу на побережье Лигурии известная туринская галерея Gallerie d'Italia решила приобщиться к духу Сан-Ремо, представив новую потрясающую фотовыставку.

Фестиваль был основан в 1951 году с целью оживить экономику курорта. На первых порах выступления артистов транслировались только по радио, но в 1955 году мероприятие стало набирать популярность, и с тех пор Сан-Ремо фактически неразрывно связан с историей итальянского телевидения.

Он послужил вдохновением для проведения конкурса песни "Евровидение" и дал старт карьере некоторых из самых известных итальянских исполнителей, таких как Андреа Бочелли и Эрос Рамазотти.

На выставке под названием "Вне времени: чёрно-белый фестиваль в Сан-Ремо 1951-1976" представлены 85 великолепных фотографий из архива Publifoto Intesa Sanpaolo.

От репетиций и эффектных фотосессий до гримёрных – уникальные снимки проливают свет на то, что творилось за кулисами фестиваля, когда он проходил в стенах казино Сан-Ремо.

Фестиваль Сан-Ремо 1961. Групповое фото на ступенях казино: Рокко Граната, Джоланда Россин, Пино Донаджо, Сильвия Гуиди, Little Tony, Надя Лиани, Тони Ренис и Бетти Кертис. ©Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo/Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo

Мина Маццини в матросской фуражке в порту Сан-Ремо во время 10-го фестиваля, 1960 год. Giuseppe Benzi and Franco Gremignani

Адриано Челентано вызвал скандал, повернувшись спиной к публике во время своего выступления на 11-м фестивале в Сан-Ремо, где он пел 24000 baci, 1961 год. Franco Gremignani

Ведущие 13-го фестиваля в Сан-Ремо – Россана Армани, Эди Кампаньоли, Джулиана Копрени и Мария Джованнини (слева направо по часовой стрелке), 1963 год. Sergio Cossu

Майк Бонджорно и Джулиана Лоджодиче, ведущие 14-го фестиваля, с победителями Джильолой Чинкетти и Патрицией Карли, исполнившими песню Non ho l'età, 1964 год. Sergio Cossu

Джильола Чинкетти позирует фотографам после победы на 16-м фестивале в Сан-Ремо в паре с Доменико Модуньо с песней Dio, come ti amo, 1966 год. ©Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo/Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo

Аль Бано в окружении поклонников возле казино во время 18-го фестиваля в Сан-Ремо, 1968 год. Carlo Alberto Pieri

Доменико Модуньо на репетиции 10-го фестиваля в Сан-Ремо, 1960 год. Giuseppe Benzi and Franco Gremignani

Луи Армстронг на сцене 18-го фестиваля в Сан-Ремо, в котором он участвовал с песней Mi va di cantare в паре с Ларой Сен-Поль, 1968 год. Nicola Giordano

Ricchi e Poveri в гримёрной на 23-м фестивале в Сан-Ремо, 1973 год. Lucio Berzioli

Журналисты, освещающие 21-й фестиваль в Сан-Ремо, 1971 год. Nicola Giordano and Tino Petrelli

Клаудия Мори и Адриано Челентано позируют на набережной Сан-Ремо в последний день 20-го фестиваля, 1970 год.. Carlo Alberto Pieri

Выставка продлится с 1 февраля по 12 мая 2024 года.