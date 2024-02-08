Официально: французский больше не самый сексуальный акцент в мире

Французский лишился звания самого сексуального акцента в мире, уступив трон другому европейскому языку

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Какой акцент привлекает вас больше всего?

Ирландский, испанский, а, может быть, английский?

По данным платформы для изучения языков Babbel, это теперь официально: французский больше не является самым сексуальным акцентом в мире.

Это заявление многих разочарует, особенно если учесть, что не далее как в 2017 году Babbel опросила более 15 000 человек, которые назвали "самым сексуальным" французский.

Так кто же сместил с трона la belle langue française?

6 000 человек из Великобритании, Франции, Испании, Италии и Германии, а также США попросили оценить, какие языки воспринимаются как "самые сексуальные", "самые романтичные" и "самые страстные".

Результаты исследования показали, что как "самый сексуальный" и "самый романтичный" наибольшим количеством людей, принявших участие в исследовании, воспринимается итальянский язык.

"Есть определенные особенности итальянского языка, которые могут способствовать его привлекательности, - объяснил преподаватель языка Babbel Ноэль Вольф. - Повышение и понижение высоты тона в разговорном итальянском может создавать музыкальное качество, которое некоторые люди находят манящим и привлекательным. Определенные фонетические особенности, такие как перекатывание звука "р", могут быть отличительными в итальянском, что многие считают очаровательным или привлекательным".

Британский английский был признан "самым вежливым", а немецкий занял первое место в номинации "самый прямой" язык.

Очевидно, что в целом ожидания оправдались.

В ходе исследования также изучалось отношение к партнерам, говорящим на разных языках. Согласно результатам, более 70 % опрошенных британцев заявили, что если бы их романтический партнер говорил на другом языке, чем они сами, то изучение этого языка способствовало бы укреплению эмоциональной связи между ними.

В 2017 году лингвист Патти Аданк, профессор восприятия и производства речи в Университетском колледже Лондона, отметила, что "носителей английского языка привлекает мелодичность таких языков, как французский или итальянский".

Другие лингвисты и психологи часто указывают на социальные и культурные ассоциации с акцентом как на фактор притяжения в подобных опросах. Но как бы вы к этому ни относились, результаты получены, и Франции придется с этим смириться.