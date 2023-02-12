Марко Менгони - победитель фестиваля "Сан-Ремо"

Итальянский исполнитель Марко Менгони стал победителем 73-го ежегодного музыкального фестиваля "Сан-Ремо". 34-летний Менгони получил главный приз конкурса "Золотую пальму" за песню Due Vite ("Две жизни").

Ведущий конкурса зачитал со сцены послание президента Украины Владимира Зеленского. Он пригласил Менгони в Киев "в день победы Украины". "Украина обязательно выиграет эту войну вместе со всем свободным миром. Она победит благодаря голосу свободы, демократии и, конечно, культуры", - написал Зеленский.

В мае Менгони представит Италию на "Евровидении" в английском Ливерпуле.