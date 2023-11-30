Тайна, разгадать которую долгие годы пытаются искусствоведы: кто написал "Айлуортскую Мону Лизу"?

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Не все об этом знали, но у знаменитого произведения Леонардо да Винчи, хранящегося в парижском Лувре, есть ещё одна версия. На картине изображена женщина, очень похожая на супругу флорентийского купца Лизу дель Джокондо, в точно такой же позе, правда, выглядит моложе (некоторые говорят, счастливее).

Так называемая "Айлуортская Мона Лиза" рассматривается некоторыми как более ранняя версия шедевра итальянского мастера. Её привезли в Англию в 1778 году. Там её приобрела семья Монтакут. Своё нынешнее название картина получила после того, как в 1913 году её купил арт-дилер Хью Блейкер, живший в городе Айлуорт на западе Лондона.

В 1947-ом, когда Блейкер и члены его семьи уже умерли, полотно было продано американскому коллекционеру Генри Пулитцеру. Большую часть своей жизни он посвятил попыткам доказать, что это работа да Винчи. Он даже написал книгу о своих притязаниях - "Где Мона Лиза?".

После смерти Пулитцера картина перешла консорциуму неназванных людей. 40 лет они хранили её в сейфе швейцарского банка.

И вот теперь она выставлена в Италии: швейцарский Фонд Моны Лизы демонстрирует её в туринской галерее Promotrice delle Belle Arti на выставке под названием "Первая Мона Лиза".

Владельцы и ряд искусствоведов утверждают, что картина была написана Леонардо да Винчи AFP

"Мы доказали, что Леонардо написал две Моны Лизы, и это единственная кандидатура на роль второй", - заявил в интервью британской газете The Times Жоэль Фельдман, глава Фонда Моны Лизы.

Его представители утверждают, что Айлуортская версия была завершена на десятилетие раньше, чем версия, которую экспонируют в Лувре.

Выставка включает в себя мультимедийные презентации, рассказывающие о десятилетиях исследований фонда, посвящённых истории портрета. Это "даёт представление об огромных успехах, которые были достигнуты за последние несколько лет, в подтверждении авторства Леонардо да Винчи", - говорится в заявлении Фельдмана.

Фонд сотрудничает с учёными, такими как Джон Асмус из Калифорнийского университета, которые провели тесты, доказывающие, что лица обеих женщин нарисовал один и тот же художник.

Однако некоторых это не убедило.

Профессор Мартин Кемп, известный и уважаемый эксперт по истории искусства из Оксфордского университета, утверждает, что работа вовсе не принадлежит мастеру эпохи Возрождения.

В интервью Artnet News он заявил, что фонд "пытается в очередной раз популяризировать картину", чтобы повысить её стоимость.

Кемп уверяет: "нет никаких признаков" того, что работа датируется ранее "Моны Лизы". Эксперт также подчёркивает, что портрет был выполнен на холсте, в то время как Леонардо, как известно, писал только на деревянных поверхностях.

Так копия ли это или настоящее произведение?

Выбирайте сами - картину можно увидеть на выставке "Леонардо да Винчи - Прима Мона Лиза" в Турине до 26 мая 2024 года.