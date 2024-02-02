Актер Карл Уэзерс, звезда фильмов "Рокки" и "Хищник", умер в возрасте 76 лет

By Euronews

Он мечтал о спортивной карьере, но выбрал кино. Карл Уэзерс, звезда фильмов "Рокки" и "Хищник", умер в возрасте 76 лет

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Американский актер, продюсер, режиссёр и бывший профессиональный игрок в американский футбол Карл Уэзерс скончался в возрасте 76 лет. Причина смерти не сообщается, отмечается лишь, что он умер во сне.

Уэзерс известен ролями Аполло Крида в серии фильмов "Рокки", Джорджа Диллона в "Хищнике", Чаббса Петерсона в фильмах "Счастливчик Гилмор" и "Никки, дьявол-младший", а в комедийном сериале "Замедленное развитие" он исполнил роль экранной версии самого себя. В общей сложности Уэзерс снялся в 76 картинах.

Карл Уээзерс родился 14 января 1948 года в США. В молодости занимался американским футболом. Играл за "Окленд Рэйдерс", а в межсезонье - на сцене местного театра. Затем на некоторое время он переехал в Канаду, где выступал за "Бритиш Коламбия Лайонс". Но в 1974 году Уэзерс закончил спортивную карьеру, решив полностью посвятить себя актёрской.