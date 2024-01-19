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"La Tête froide": миграция в реале

Флоранс Луарет Кайль
Флоранс Луарет Кайль Авторское право UFO Distribution
By Frédéric Ponsard
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Эта статья была первоначально опубликована на французском языке

Стефан Маршетти, автор нескольких нашумевших документальных фильмов, уверенно обращается к художественной жанру, рассказывая историю встречи двух одиночеств в опасной ситуации между Францией и Италией.

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После нескольких фильмов о беженцах в Кале (Calais, les enfants de la jungle, 2017) и Газе (Rafah, хроники города в секторе Газа, 2007), за который он получил премию Альберта Лондона, документалист Стефан Маршетти переходит к художественному жанру.

Фильм "La Tête froide"  - снова рассказ о миграции, но на этот раз он пересекается с вымышленной историей, которую Маршетти написал в соавторстве со сценаристом Лоретт Полманс. Это встреча двух одиночеств: француженки, которая контрабандой провозит сигареты в Италию, и молодого африканца, который хочет добраться до Англии.

Мы на самом деле не знаем, как сказать: "мигранты", "изгнанники", "перемещенные лица"? В средствах массовой информации их всё ещё очень часто представляет как своего рода анонимную, невидимую массу. И вот художественный жанр на самом деле позволяет нам рассказать историю отдельного человека, у которого есть имя, личность, мечты, надежды, сомнения, сложности и противоречия, которые могут быть у многих других людей.
Стефан Маршетти
режиссёр

Картина удачно балансирует между захватывающим триллером и реализмом ситуаций. Фильм снят полностью в естественной, обыденной обстановке.

"Когда мы работали со Стефаном, то не хотели, чтобы Сулейман был для зрителей воплощением стереотипа беженца. Мы действительно работали над тем, чтобы у этого персонажа были своё достоинство, своё прошлое, своя история, и это было действительно важно.
Саабо Балд
актёр
Florence Loiret Caille et Saabo Balde
Florence Loiret Caille et Saabo BaldeFrédéric Ponsard
"Что меня очень заинтересовало, так это то, что это взято из документального фильма. В нем показаны лица, истории, стоящие за цифрами. И то, что фильм работает над серыми зонами: это не милая француженка, которая принимает милого мигранта. Нет, все гораздо сложнее".
Флоранс Луаре Кай
актриса

Фильм позволяет по-другому взглянуть на миграцию, представляя её тем, что она есть: бегство в лучшее будущее.

Фильм только что вышел в прокат во Франции, и мы встретились с его режиссёром, когда он был в Лионе на предварительном показе.

Фредерик Понсар, Euronews: "Это ваш первый игровой фильм, но ваш опыт документалиста, безусловно, сослужил вам хорошую службу?

Стефан Маршетти, режиссер: "Этот первый игровой фильм полностью соответствует моей карьере документалиста. Мне удалось снять фильм о "Джунглях Кале", где мы следили за детьми, которые прибыли в Кале одни и пытались добраться до Англии. Мы часто сталкиваемся с очень сложными ситуациями, часто очень далеко от дома, но в данном случае это было в Бриансоне, в двух с половиной часах езды от места, где я живу (режиссёр - уроженец Лиона, прим. ред.). То, что произошло в Бриансоне, оказало на меня влияние, и мне захотелось продолжить копать в этой борозде, стараясь при этом не повторяться, как в моих документальных фильмах, и найти угол зрения, который подходит для вымысла. Это правда, что в документальных фильмах ты зависишь от людей, с которыми встречаешься, и от мест, где проходили съемки. Но в игровом кино все по-другому, и, конечно, было желание вернуть немного романтики, интимности, воссоздать мир, привязав его к реальности".

Фредерик Понсар, Euronews: "В конце концов, художественный жанр вызывает  больше сочувствия к мигрантам?

Стефан Маршетти, режиссёр: "Миграция - часть истории человечества. Она была главной проблемой в течение последних 10 лет и, несомненно, будет оставаться таковой еще несколько десятилетий. Мы видим множество образов, но не знаем, как их называть: мигранты, изгнанники, перемещенные лица, и, прежде всего, очень часто в СМИ они остаются некой анонимной, невидимой массой. Так что, по сути, художественный жанр позволяет нам рассказать уникальную историю человека, у которого есть имя, личность, мечты, надежды, сомнения, сложности и неоднозначность, как и у многих других людей".

Фредерик Понсар, Euronews: "Что побудило вас рассказать эту историю?"

Стефан Маршетти, режиссёр: "Фильм начался с простого образа женщины в горах. Я дополнил этот первоначальный образ впечатлениями и рассказами, с которыми столкнулся на месте, и получился портрет женщины Мари, которая находится в опасной ситуации, которую я сравниваю с ситуацией Сулеймана, мигранта. У них разные жизненные пути, но они оба эмоционально и финансово неуверенны и довольно одиноки. Мне было интересно связать этих двух персонажей, которые оба являются оппортунистами, но чей оппортунизм перерастает в нечто иное, тяготеющее к альтруизму. В любом случае, я хотел создать портрет женщины, и чтобы ее сыграла Флоранс Луаре Кай".

Фредерик Понсар, Euronews: "Вы хотели снять фильм, представляющий собой нечто среднее между детективной историей и реальностью?

Стефан Маршетти, режиссёр: "Именно  это мы пытались сделать с моим оператором, с изображением, которое находилось на линии гор. С настоящей формальной идентичностью. С одной стороны, мы хотели привязать фильм к определенной реальности, не делая его пленником этой реальности - конечно, я люблю кино братьев Дарденн, но я не хотел такого натурализма, который я уже использовал для документальных фильмов - нет, в данном случае мы действительно хотели, чтобы декорации, горы и атмосфера создавали постоянное напряжение".

Фредерик Понсар, Euronews: "Это фильм, который не кажется осуждающим и не занимает моральную позицию в отношении своих героев, не так ли?"

Стефан Маршетти, режиссёр: "Напротив, речь идет об уникальной истории, о встрече двух людей, в которой каждый мог принять собственное решение. Отправной точкой является характер женщины, которая в качестве выхода из сложной ситуации переключается с контрабанды сигарет на торговлю людьми. Но меня заинтересовала именно ее эволюция".

Видеомонтаж • Frédéric Ponsard

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