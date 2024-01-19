"La Tête froide": миграция в реале

Стефан Маршетти, автор нескольких нашумевших документальных фильмов, уверенно обращается к художественной жанру, рассказывая историю встречи двух одиночеств в опасной ситуации между Францией и Италией.

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После нескольких фильмов о беженцах в Кале (Calais, les enfants de la jungle, 2017) и Газе (Rafah, хроники города в секторе Газа, 2007), за который он получил премию Альберта Лондона, документалист Стефан Маршетти переходит к художественному жанру.

Фильм "La Tête froide" - снова рассказ о миграции, но на этот раз он пересекается с вымышленной историей, которую Маршетти написал в соавторстве со сценаристом Лоретт Полманс. Это встреча двух одиночеств: француженки, которая контрабандой провозит сигареты в Италию, и молодого африканца, который хочет добраться до Англии.

Мы на самом деле не знаем, как сказать: "мигранты", "изгнанники", "перемещенные лица"? В средствах массовой информации их всё ещё очень часто представляет как своего рода анонимную, невидимую массу. И вот художественный жанр на самом деле позволяет нам рассказать историю отдельного человека, у которого есть имя, личность, мечты, надежды, сомнения, сложности и противоречия, которые могут быть у многих других людей. Стефан Маршетти режиссёр

Картина удачно балансирует между захватывающим триллером и реализмом ситуаций. Фильм снят полностью в естественной, обыденной обстановке.

"Когда мы работали со Стефаном, то не хотели, чтобы Сулейман был для зрителей воплощением стереотипа беженца. Мы действительно работали над тем, чтобы у этого персонажа были своё достоинство, своё прошлое, своя история, и это было действительно важно. Саабо Балд актёр

Florence Loiret Caille et Saabo Balde Frédéric Ponsard

"Что меня очень заинтересовало, так это то, что это взято из документального фильма. В нем показаны лица, истории, стоящие за цифрами. И то, что фильм работает над серыми зонами: это не милая француженка, которая принимает милого мигранта. Нет, все гораздо сложнее". Флоранс Луаре Кай актриса

Фильм позволяет по-другому взглянуть на миграцию, представляя её тем, что она есть: бегство в лучшее будущее.

Фильм только что вышел в прокат во Франции, и мы встретились с его режиссёром, когда он был в Лионе на предварительном показе.

Фредерик Понсар, Euronews: "Это ваш первый игровой фильм, но ваш опыт документалиста, безусловно, сослужил вам хорошую службу?

Стефан Маршетти, режиссер: "Этот первый игровой фильм полностью соответствует моей карьере документалиста. Мне удалось снять фильм о "Джунглях Кале", где мы следили за детьми, которые прибыли в Кале одни и пытались добраться до Англии. Мы часто сталкиваемся с очень сложными ситуациями, часто очень далеко от дома, но в данном случае это было в Бриансоне, в двух с половиной часах езды от места, где я живу (режиссёр - уроженец Лиона, прим. ред.). То, что произошло в Бриансоне, оказало на меня влияние, и мне захотелось продолжить копать в этой борозде, стараясь при этом не повторяться, как в моих документальных фильмах, и найти угол зрения, который подходит для вымысла. Это правда, что в документальных фильмах ты зависишь от людей, с которыми встречаешься, и от мест, где проходили съемки. Но в игровом кино все по-другому, и, конечно, было желание вернуть немного романтики, интимности, воссоздать мир, привязав его к реальности".

Фредерик Понсар, Euronews: "В конце концов, художественный жанр вызывает больше сочувствия к мигрантам?

Стефан Маршетти, режиссёр: "Миграция - часть истории человечества. Она была главной проблемой в течение последних 10 лет и, несомненно, будет оставаться таковой еще несколько десятилетий. Мы видим множество образов, но не знаем, как их называть: мигранты, изгнанники, перемещенные лица, и, прежде всего, очень часто в СМИ они остаются некой анонимной, невидимой массой. Так что, по сути, художественный жанр позволяет нам рассказать уникальную историю человека, у которого есть имя, личность, мечты, надежды, сомнения, сложности и неоднозначность, как и у многих других людей".

Фредерик Понсар, Euronews: "Что побудило вас рассказать эту историю?"

Стефан Маршетти, режиссёр: "Фильм начался с простого образа женщины в горах. Я дополнил этот первоначальный образ впечатлениями и рассказами, с которыми столкнулся на месте, и получился портрет женщины Мари, которая находится в опасной ситуации, которую я сравниваю с ситуацией Сулеймана, мигранта. У них разные жизненные пути, но они оба эмоционально и финансово неуверенны и довольно одиноки. Мне было интересно связать этих двух персонажей, которые оба являются оппортунистами, но чей оппортунизм перерастает в нечто иное, тяготеющее к альтруизму. В любом случае, я хотел создать портрет женщины, и чтобы ее сыграла Флоранс Луаре Кай".

Фредерик Понсар, Euronews: "Вы хотели снять фильм, представляющий собой нечто среднее между детективной историей и реальностью?

Стефан Маршетти, режиссёр: "Именно это мы пытались сделать с моим оператором, с изображением, которое находилось на линии гор. С настоящей формальной идентичностью. С одной стороны, мы хотели привязать фильм к определенной реальности, не делая его пленником этой реальности - конечно, я люблю кино братьев Дарденн, но я не хотел такого натурализма, который я уже использовал для документальных фильмов - нет, в данном случае мы действительно хотели, чтобы декорации, горы и атмосфера создавали постоянное напряжение".

Фредерик Понсар, Euronews: "Это фильм, который не кажется осуждающим и не занимает моральную позицию в отношении своих героев, не так ли?"

Стефан Маршетти, режиссёр: "Напротив, речь идет об уникальной истории, о встрече двух людей, в которой каждый мог принять собственное решение. Отправной точкой является характер женщины, которая в качестве выхода из сложной ситуации переключается с контрабанды сигарет на торговлю людьми. Но меня заинтересовала именно ее эволюция".