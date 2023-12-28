Джон Клиз ("Монти Пайтон") извинился за сравнение Трампа с Гитлером

Бывший комик "Монти Пайтон" опубликовал список причин, по которым Гитлер был "предпочтительнее" Трампа, - и через четыре минуты извинился.

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Бывший участник легендарной британской комедийной труппы "Монти Пайтон" Джон Клиз извинился за то, что опубликовал в соцсети Х (ранее "Твиттер") несколько причин, по которым Адольф Гитлер был, с его точки зрения, "предпочтительнее" Дональда Трампа.

Комик опубликовал оригинальное сообщение в своем аккаунте X в среду 27 декабря... но уже через через несколько минут принес извинения.

"Пять причин, по которым Гитлер был предпочтительнее Трампа", - гласил первый твит.

"1. Он сражался за свою страну. 2. Он никогда не пользовался телесуфлером. 3. Он был добр к собакам. 4. Он сам писал свои книги. 5. Он никогда не играл в гольф. 6. Он не был жирным неряшливым увальнем".

"Пять вещей, в которых Трамп предпочтительнее Гитлера", - говорилось далее.

"1. Он не проводит геноцид. 2. У него более красивые волосы".

За цифрами 3, 4 и 5 следовали пробелы.

Спустя четыре минуты Клиз написал: "Я хотел бы извиниться за мой последний твит. Это была очень плохая шутка, особенно в День подарков (Boxing Day)".

Клиз даже ответил на некоторые из комментов под оригинальным твитом, написав, в частности, под одним из них, что "когда вас оскорбляют буквалисты - это всё равно что освистывает (boo) стадо овец".

Как по-вашему, что это вообще было?

Может, люди восприняли шутку слишком серьезно и забыли, что Клиз - комик? Или его попытка пошутить действительно отдавала дурным вкусом?

Или это похоже на спланированную и не очень тонкую попытку пожаловаться на "вокистов" (wokism) - один из любимых объектов насмешек Клиза с тех пор, как в октябре он начал вести собственное ток-шоу "Час динозавра" на GB News, британском аналоге Fox News?

Как бы там ни было, давайте закончим на более лёгкой ноте от самих "пайтонов":

Ну вот, так-то лучше.