Трагедия боксёра: Метрополитен-опера превращается в ринг

Приступ ярости, который изменил всю жизнь. На главной оперной сцене США поставили "Чемпиона" – выворачивающую душу историю афроамериканского боксёра Эмиля Гриффита, известного по фатальному поединку с Бенни Паретом. "Опера в джазе" о чувстве вины, искуплении и прощении. Euronews побывал за кулисами.

В основе каждой захватывающей оперы – грандиозный сюжет. В основе этой – один из самых жестоких боксёрских поединков всех времён.

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Эмиль Гриффит родился на Виргинских островах в бедной семье. В Нью-Йорке, куда он перебрался в конце 1950-х годов, восходящая звезда бокса живёт двойной жизнью. Гриффита замечают в гей-барах.

В 1962 году на взвешивании его соперник Бенни Парет отпускает в его адрес пару гомофобных ругательств. Кровавый поединок оборачивается трагедией: из-за полученных ударов на ринге Парет впадает в кому и умирает 10 дней спустя.

До конца жизни Гриффита будет преследовать чувство вины, его трагическая история вдохновила мэтра современной американской музыки на создание оперы нового типа.

Поединок с Бенни Паретом – поворотный момент в судьбе Эмиля Гриффита. Euronews

Автор "Чемпиона" (Champion) – шестикратный обладатель премии "Грэмми", джазовый трубач Теренс Бланшар.

Меня очень задела фраза Гриффита: "Я убил собрата, и меня простили. Я любил другого собрата, и за это меня хотят убить". Это придаёт всей этой истории трагический оттенок. Теренс Бланшар композитор

По словам мэтра, "Чемпион" – опера об искуплении и прощении. О прощении самого себя".

Как создавалась "опера в джазе"

Бланшар не мог просто перейти из мира джаза в оперу, отказавшись от всего, что его вдохновляет. "В этом произведении вы услышите много разных вещей, – говорит он. – Знаете, мы называем это оперой в джазе, потому что я опираюсь именно на джазовые элементы, но у нас есть и музыка в стиле калипсо, есть самба. Присутствуют даже "уличные ритмы", как это принято сейчас называть. Если уж я творю современную оперу, то все перечисленные стили, культурное наследие со всего мира – это и есть ДНК для партитуры".

Легендарный чемпион в полусреднем весе предстаёт на разных этапах жизни через флэшбэки и видеоконтент, а это большой вызов для творческой команды.

Режиссёр и художник-постановщик вместе определяют, как должен выглядеть мир, который они создают на сцене.

Сцена ведущего оперного театра в США превращается в ринг. Euronews

"Я думаю, что в последнее время композиторов, которые хотят писать оперы, большее влияние оказывает кино, чем театр, – отмечает режиссёр Джеймс Робинсон. – Поэтому очень редко встречается новая опера, в которой не было бы, по крайней мере, 20 сцен".

Для воплощения проекта в жизнь используется макет – что-то вроде кукольного домика, миниатюрная версия того, как будут выглядеть декорации. Это помогает принять важные визуальные решения относительно сценографии и света.

По словам сценографа Аллена Мойера, декорации – это движение, они не должны "перегружать сцену".

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Это не та опера, где опускается занавес и перестраивается пространство для следующей сцены. Одни декорации плавно переходят в другие. Поэтому мы очень тщательно это прорабатываем. Джеймс Робинсон режиссёр

Занавес ручной работы. Euronews

Сотни людей готовят премьеру

Декорации изготавливаются в столярной мастерской. Метрополитен-опера славится своими цехами, где команда мастеров делает всё – от плотницких работ до сварки и покраски.

В постановке "Чемпион" внимание зрителей привлекает занавес – настоящее произведение монументальной живописи. Вот что говорит главный художник-декоратор Роберт Муди: "Это большая сцена и масштабная работа. Мы умеем работать с пространством. Нужно иметь в виду, что для получения нужного эффекта на расстоянии цветовая гамма, текстура, блеск, интенсивность цвета – всё это должно быть усилено".

В аппаратной во время репетиции. Euronews

Визуально оживить персонажей – важная задача художника по костюмам.

В Метрополитен-опере из сезона в сезон более сотни мастеров работают над тысячами костюмов и париков. От создания эскизов до выбора тканей – художник по костюмам Монтана Леви Бланко, лауреат премии Tony Awards, приступил к работе над "Чемпионом" за год до начала репетиций.

"Чемпион" – в своём роде погружение в прошлое героя, и это прекрасно, – говорит дизайнер. – Мы возвращаемся к ярким, живым воспоминаниям на протяжении всего жизненного пути Эмиля. Одна из таких вех – карнавал на Виргинских островах в конце сороковых годов".

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Второй знаковый момент, по словам художника по костюмам, – вечеринки в кабаре драг-актёров под названием Hagen's Hole в 1950-х годах.

Третье интересное сценическое пространство – тренажёрный зал с переизбытком тестостерона, в котором доминирует маскулинность. Монтана Леви Бланко художник по костюмам

Как считает Монтана Леви Бланко, особенность этого оперного произведения в том, что "Чемпион" представляет собой сплав всех этих миров, "к которым публика обычно не имеет доступа". "Всё это представлено в очень эстетичной, захватывающей форме", – говорит он.

"Прелесть работы в Метрополитен-опере в том, что у театра есть связи с поставщиками антикварных ювелирных изделий. Поэтому мы можем позволить себе использовать винтажные элементы там, где обычно обходятся копиями. Так что у нас правильно выстроена базовая инфраструктура, это фундамент, а затем мы добавляем сахарную посыпку и глазурь", – подытожил художник по костюмам.

Когда роль требуют жертв

Бас-баритон Райан Спидо Грин, исполняющий партию профессионального боксёра, сбросил 40 килограммов, чтобы привести себя в боевую форму.

"Когда вы работаете над новым произведением, современной оперой, очень многое происходит с вами впервые. То, как это будет выглядеть на сцене, уникально. В "Чемпионе" большую роль играют танцевальные номера. Для Метрополитен-оперы это, пожалуй, сенсация", – говорит оперный певец.

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Пронзительная история чемпиона по боксу – часть усилий Метрополитен-оперы по расширению репертуара и привлечению новых зрителей.

"Всей своей карьерой я пытался разрушить предубеждения. Я родом из трейлерного парка в Вирджинии, и тот факт, что я пою в одном из величайших театров мира, – это уже не слабо, а "Чемпион" перевернёт представления зрителей, поклонников этого искусства о том, какой может быть опера. Райан Спидо Грин бас-баритон

Звёзды "Чемпиона" – бас-баритон Райан Спидо Грин и сопрано Латония Мур. Euronews

"Это не просто опера, – поясняет сопрано Латония Мур, – _в этой постановке столько всего, чего только стоят хореографические сцены. Тут и парад, и ходулисты. Удивительное зрелище. Это поражает слух и вызывает непередаваемые чувства. Я надеюсь, что зрители скажут: "Это превосходит наши самые смелые ожидания".

Теренс Бланшар гордится проделанной работой: "Мы дали людям возможность открыть для себя этот вид искусства, это позволит им исследовать нечто новое, приобрести новый опыт".