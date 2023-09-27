Голливуд: ИИ не сможет писать сценарии еще 3 года

Американские теле- и киносценаристы прекращают четырехмесячную забастовку парализовавшую Голливуд. Причиной протеста стало нарушение правил оплаты труда и прав, связанных с использованием искусственного интеллекта в написании текстов

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Американские теле- и киносценаристы прекращают четырехмесячную забастовку парализовавшую Голливуд.

Причиной протеста стало нарушение правил оплаты труда и прав, связанных с использованием искусственного интеллекта в написании текстов

Предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) рассчитано на ближайшие три года. Однако для ратификации нового контракта необходимо собрать голоса 11 500 членов Гильдии союза сценаристов США (WGA) в период со 2 по 9 октября.

Теперь продюсеры попытаются договориться и с актерами, которые бастуют с июля этого года.