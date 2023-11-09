Голливудские актёры прекратили забастовку

By Euronews

Профсоюз голливудских актеров SAG-AFTRA достиг предварительного соглашения на сумму более $1 млрд: им повысят минимальную оплату труда, урегулируют использование ИИ и предоставят "бонус за участие в потоковом вещании"

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Профсоюз голливудских актеров SAG-AFTRA достиг предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США на сумму более $1 млрд.

Это означает, что длящаяся почти четыре месяца забастовка актеров завершается с полуночи четверга, а в пятницу соглашение будет представлено на утверждение национального комитета профсоюза.

Члены профсоюза требовали повышения оплаты труда и введения правил использования искусственного интеллекта. Ассоциация продюсеров пошла на уступки и также предоставит "бонус за участие в потоковом вещании".

Прорыв означает, что Голливуд впервые с мая сможет выйти на полную производственную мощность.