В Узбекистане обсудили, как сохранять и популяризировать культуру региона

VII Международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса" прошел в Самарканде с участием свыше 300 экспертов из 40 стран.

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В Самарканде, городе на юго-востоке Узбекистана с богатейшей историей, завершился VII Международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса". Наш корреспондент Галина Полонская посетила мероприятие, погрузившись в культурную жизнь региона, которую на конгрессе представляли и обсуждали исследователи со всего мира.

Галина встретилась с ректором Самаркандского технологического университета Юсуфом Абдуллаевым, который рассказал об особой роли Узбекистана в цивилизационном становлении. А для Фирдавса Абдухаликова, президента Всемирного общества по изучению, охране и популяризации культурного наследия, приоритетом является сохранение Узбекистаном своего искусства. Ведомство Абдухаликова реализует масштабный проект по сбору узбекских культурных ценностей, разбросанных по разным коллекциям. Их сводят воедино - в том числе в альбомах; десять последних изданий были представлены на конгрессе. Там же показали факсимиле Корана "Катта Лангар" VII-VIII веков - итог тщательной реконструкции страниц, обнаруженных в Узбекистане. С советских времен они хранились в различных музеях и вот теперь воссоединились. Шарлотта Крамер, президент издательства Mueller & Schindler, пояснила, что факсимиле представляет идентичные оригиналу копии.

На конгрессе также была представлена коллекция книг, посвященная искусству архитектурной эпиграфики - надписям на памятниках Узбекистана.